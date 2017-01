Weltmeister Wolfgang Kindl, wie klingt das?

Wolfgang Kindl: Das klingt sehr gut! Es gibt allerdings viel­e Anwärter auf eine Medaille, an der Spitze ist es verdammt eng.

Gibt es eine Kampfansage von Ihnen?

Kindl: Nein, damit würde ich mir nur zu viel Druck machen. Außerdem gehen angesagte Titel meistens in die Hose. Ein Sieg fehlt mich noch in der laufenden Saison, es hat immer nur wenig gefehlt. Wer weiß, vielleicht bin ich jetzt fällig für einen Erfolg.

Bei der Heim-WM 2007 wurden Sie 19. Wie sind die Erinnerungen daran?

Kindl: Damals bin ich die ganz­e Saison im Junioren-Weltcup gefahren, habe mich dann in der internen Quali gegen Manuel Pfister durchgesetzt und durfte WM-Luft schnuppern. Im Bereich des Kreisels war ein fantastisches Zuschauermeer, die Stimmung war ein Wahnsinn. Ich weiß also, was mich erwartet.

Die Erwartungshaltung an Sie ist gestiegen. Haben sich die Nerven so kurz vor der WM schon gemeldet?

Kindl: Nach Olympia hat die Heim-WM den höchsten Stellenwert. Früher habe ich mich enorm über einen Podestplatz gefreut. Ich will nicht sagen, dass es inzwischen fast Standard ist, aber die Leute erwarten es von mir. Ich mache mir aber keinen Druck. Die vielen Fans werden mich eher beflügeln und für ein paar Extra-PS sorgen. Die Nerven habe ich im Griff, ich bin ein cooler Hund. Wenn ich am Start sitze, weiß ich, was ich zu tun habe.

Gibt es da bestimmte Ritual­e?

Kindl: Ich bin weder abergläubisch, noch habe ich irgendwelche Ticks. Im Vergleich zu manch einem Konkurrenten gehe ich auch nicht fünfmal die Bahn geistig durch. Ich bleibe einfach bei mir und lass­e mich nicht ablenken.

Vor der Fußball-EURO im vergangenen Jahr sind die ÖFB-Spieler fast wie Helden verehrt worden. Im Vergleich dazu ist das Interesse der Leute und die mediale Berichterstattung beim Rodeln fast schon minimal. Wären Sie nicht lieber Fußballer geworden?

Kindl: Wenn man den Hype um manche Stars sieht, ist es mir lieber, nicht erkannt zu werden. So habe ich meine Ruhe. Ich werde maximal im Dorf-Supermarkt angesprochen. Rodeln ist eine Randsportart, das muss man so akzeptieren.

Durch die Stars Georg Hackl, Markus Prock und Armin Zöggeler hatte das Rodeln früher gefühlt einen höheren Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung. Fehlen dem Rodeln heute die Typen?

Kindl: Damals hat es de facto nur dieses Trio gegeben, sie haben sich die Siege untereinander ausgemacht. In den letzten Jahren gab es mit Felix Loch eine One-Man-Show im Rodelzirkus. Wenn er wollte, hat er jedes Rennen gewonnen. Der Rodel-Zirkus ist ein­e große Familie, es gibt zwar sportliche Rivalität, aber auf privater Ebene keine Kämpfe untereinander.

Wird man als Top-Athlet in einer Randsportart reich bzw. wie gut kann man vom Rodeln leben?

Kindl: Aktuell kann ich gut davon leben. Man darf allerdings keinen Vergleich zu anderen Sportarten ziehen. Ein Weltcupsieg bei uns bringt 1.300 Euro, der Kitz-Abfahrtssieger erhält 75.000 Euro ...

Kommt man da nicht ins Grübeln?

Kindl: Trotz meines Junioren-WM-Titels hatte ich 2008 keinen Platz beim Bundesheer. Ich musste irgendwie eineinhalb Jahre überbrücken und lebte von 400 Euro Sporthilfe. Da stellt man sich die Sinnfrage. Das war zach, aber ich bin keiner, der schnell aufgibt.

Rückblickend gesehen eine gute Entscheidung ...

Kindl: Absolut! Und eine Genugtuung. Aufgrund meiner Größe und kurzen Hebel bin ich lange belächelt worden. „Aus dir wird ja eh nix“, habe ich oft gehört. Aber ich kann mich ja nicht auf eine Streckbank legen. Ich bin froh, dass ich es meinen Kritikern von damals gezeigt habe.

Sie sind 28 Jahre. Hackl oder Zöggeler sind bis 40 gefahren. Sehen wir Sie in zwölf Jahren noch im Eiskanal?

Kindl: Das hängt von vielen Faktoren ab. Wenn die Bandscheiben kaputt sind, fahre ich nicht mit Gewalt weiter. Zudem muss der Erfolg stimmen und die Freundin hat auch noch ein Wörtchen mit zureden.

Wären Olympische Spiele 2026 in Tirol ein Anreiz?

Kindl: Da wäre ich 37 Jahre alt. Sicher ein interessanter Aspekt, das ist jedoch einfach noch zu weit weg.

Das Gespräch führte Günter Almberger