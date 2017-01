Vor ziemlich genau zwei Jahren haben Sie Ihre Karriere mit Olympia-Bronze in Sotschi beendet. Ist Ihnen der Abschied vom Eiskanal schwergefallen?

Armin Zöggeler: Sotschi war der richtige Moment. Alles hat gepasst. Wenn mir jemand am Beginn meiner Karriere gesagt hätte, dass ich es mit 40 noch einmal aufs Olympiapodium schaffe, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Letztlich habe ich auf meinen Körper gehört – und der hat mir gesagt, dass es gut ist.

Wenige Tage vor Ihrem letzten Wettkampf führten Sie das italienische Team als Fahnenträger an. Das hat in Südtirol für Diskussionen gesorgt.

Zöggeler: Auf diese Debatte habe ich mich nie eingelassen. Ich trenne Politik und Sport in diesem Fall. Natürlich tritt man als Athlet für eine Nation an, aber in erster Linie will man sich selbst beweisen und sein Bestes geben. Es war ein Zeichen großer Wertschätzung, dass ich die Fahne tragen durfte. Schließlich gibt es viel mehr Olympiasieger als Fahnenträger.

Darf man einen Sportler, der bei sechs Olympischen Spielen auf dem Podium stand, überhaupt nach den persönlichen Highlights fragen?

Zöggeler: Es ist schwierig: Jeder Erfolg hat seine Geschichte. Genauso wie jede Niederlage. Olympia-Gold 2006 in Turin war sicherlich ein Höhepunkt, der meine Karriere ordentlich angeschoben hat. Ein großer Moment. Allerdings wäre er ohne den überraschenden dritten Platz in Lillehammer 1994 undenkbar gewesen. Lillehammer hat alles verändert. Plötzlich spielte man im Konzert der Großen mit.

Das heißt, Sie haben damals nicht damit gerechnet?

Zöggeler: Ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich war kurz davor Juniorenweltmeister geworden. Mein Soll war erreicht – und ich bin einfach drauflosgefahren. Es gab keinen Druck, keine Erwartungen. Danach waren alle aus dem Häuschen. So aus dem Häuschen, dass mein Trainer nach der Rückfahrt ins Olympische Dorf mit unserem Aut­o gegen eine Verkehrsinsel gekracht ist. Glücklicherweise ist uns nichts passiert. Und meiner Rodel auch nicht.

In Lillehammer und Nagan­o 1998 standen Sie mit Georg Hackl und Markus Prock auf dem Podium. Die Rivalität der beiden gilt als legendär.

Zöggeler: Es war zweifelsohne interessant zu sehen, wie sich die beiden duelliert haben. Vor allem Hackl war nicht nur ein begnadeter Bastler, sondern auch ein Meister psychologischer Kriegsführung. Ich habe das beobachtet – und sehr viel gelernt. Ich wusste: Wenn ich weiterhin erfolgreich bleibe, werde auch ich irgendwann in diese Spielchen hineingezogen. Und ich war darauf vorbereitet.

Was für Spielchen waren das?

Zöggeler: Er war immer darauf aus, dich in deiner Konzentration zu stören – und dich zu verunsichern. Er kam ohne Ankündigung in deine Kabine, sagte kein Wort – und ging wieder. Oder er setzte sich einfach auf einen Platz, der eigentlich dir zugewiesen war. Als er in mir seinen neuen Gegner erkannte, war ich darauf vorbereitet. Meine Aufgabe war es, mich nicht aus der Ruhe bringen zulassen. Wenn mir das gelang, war er es, der nervös wurde. Und ich wusste, dass ich – Material hin oder her – einen Trumpf im Ärmel hatte.

Ist der Einfluss, den das Material hat, größer geworden?

Zöggeler: Das Material war immer wichtig. Wenn es um Hundertstelsekunden geht, muss alles stimmen. Selbst der beste Sportler kann mit schlechten Kufen nichts reißen. Andererseits bringt dir das beste Material nichts, wenn du körperlich und psychisch nicht bereit bist. Trotzdem, 60 bis 70 Prozent eines Erfolgs lassen sich definitiv auf das Material zurückführen. Mitunter kann man aber auch gewisse Nachteile zum Vorteil ummünzen.

Inwiefern?

Zöggeler: Ein Beispiel: Bis zur Eröffnung der Olympiabahn in Cesana gab es in ganz Italien keine Kunsteisbahn. Das heißt, wir trainierten, wo es gerade ging. Ein Nachteil, wenn man Neuerungen erproben will. Andererseits bietet sich die Möglichkeit, sich mit Strecken vertraut zu machen, die manche Konkurrenten erst beim Wettkampf kennen lernen.

Bei der anstehenden WM in Igls werden Sie das italienische Team betreuen. Trauen Sie sich eine Prognose zu?

Zöggeler: Für die österreichische Mannschaft sollte die Heim-WM zusätzliche Motivation sein. Für Deutschland spricht ohne Zweifel die Erfahrung, für Russland die letzten Ergebnisse.

Und für Italien?

Zöggeler: Wir haben eine verhältnismäßig junge Truppe. Und möchten sicherlich das eine oder andere Wörtchen mitreden.

Das Gespräch führte Joachim Leitner