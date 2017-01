Österreichs Ski-Damen haben am Mittwoch in der Europacup-Abfahrt in Davos einen Doppelsieg eingefahren. Die 22-jährige Salzburgerin Sabrina Maier, am Vortag als beste ÖSV-Dame bereits Dritte, gewann in 1:05,22 Minuten vor der 21-jährigen Tirolerin Christina Ager (+0,34 Sek.), die damit ihre Führung in der Abfahrtswertung ausbaute. Die Norwegerin Kristina Riis-Johanneseen komplettierte das Podest.