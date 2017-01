Von Benjamin Kiechl

Seefeld – Beinahe hätte man die ÖSV-Kombinierer am Eingang des Casino Seefeld gestern um den Ausweis gefragt – derart jung waren die Athleten, die zur Eröffnungspressekonferenz des Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer erschienen sind. Mit Ausnahme von Willi Denifl (36), der mit seinem Dreitagebart hervorstach, war kein einziger über 23 Jahre alt. „Man sieht den Generationenwechsel, da kommt für die Heim-WM 2019 viel nach“, sagte Cheftrainer Christoph Eugen.

Der „Jugendwahn“ in Seefeld greift aber nicht ganz freiwillig um sich: Weltmeister Bernhard Gruber (34), der bereits zwei Weltcup-Stationen wegen einer Verkühlung verpasst hatte, musste gestern erneut zum Arzt. „Er ärgert sich natürlich, weil er in Seefeld aufzeigen will“, weiß Eugen. Ob sein Antreten möglich ist, entscheide sich heute.

Und so liegt es an den jungen Wilden, die ins Seefelder Casino gekommen waren und gleich den „Triple Pokal“ (großes Bild) einheimsen wollten. Der Modus in Seefeld verlangt den Athleten viel ab. Ein Sprung und fünf Kilometer Langlauf am Freitag, ein Sprung und zehn Kilometer am Samstag und schließlich zwei Sprünge und ein 15-km-Lauf lautet das Programm des Triple, bei dem die Zeitrückstände umgerechnet immer in den nächsten Tag mitgenommen werden.

Ein Abo auf den Gesamtsieg hatte bei allen drei bisherigen Auflagen Eric Frenzel (GER, zwölf Seefeld-Siege), während Österreichs Bester Berni Gruber 2015 Siebter wurde. „Monoton“ sei der bisherige Verlauf der Weltcup-Saison mit nur deutschen Siegen, betonte ÖSV-Cheftrainer Eugen. „Wir wollen den deutschen Riegel aufbrechen.“ Die „Allianz gegen Deutschland“ sollen die jungen Österreicher anführen. Eugen: „Sie sollen in der erweiterten Weltklasse mitmischen.“

Ein spezielles Wochenende wird es für die beiden Tiroler Starter: Willi Denifl ließ den Weltcup in Chaux-Neuve aus, um in Seefeld Vollgas zu geben. Die „Denifl-Kurve“ wird heuer bergauf gelaufen, „da ist das Risiko geringer, dass es mich aufhaut“, feixte der Stubaier. Für den Inzinger David Pommer, der das Seefeld-Logo auch am Kapperl trägt, geht es um viel. „Ich trainiere ganz klar dafür, dass ich einmal mit einer WM-Medaille dastehe.“ Dass er im Vorjahr seinen Transponder für die Zeitnehmung vergessen hatte und disqualifiziert wurde, sei abgehakt: „FIS-Controlleur Guntram Kraus wird persönlich nachprüfen“, sagte Pommer.

Wer in Seefeld aufzeigt, der braucht für die nordische WM in Lahti (ab 22. 2.) bestimmt keinen Ausweis zu zeigen.