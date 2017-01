Davos – Skirennläuferin Stephanie Brunner hat am Donnerstag den Europacup-Super-G in Davos (SUI) gewonnen. Die Tirolerin siegte vor der Französin Laura Gauche (+0,65 Sek.) und ihrer ÖSV-Mannschaftskollegin Rosina Schneeberger (0,69). Christina Ager, am Mittwoch Zweite in der Abfahrt, fuhr auf Rang acht. Am Freitag folgt ein weiterer Super-G. (APA)