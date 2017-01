Mayrhofen – So mancher Skiurlauber am Mayrhofner Ahorn staunte nicht schlecht, wer da auf einmal im Ebenwaldlift mitfuhr. Denn diverse Weltcup-Fahrer trainierten diese Woche auf der Piste Nr. 4 für die WM in St. Moritz. Darunter Alexis Pinturault, Victor Muffat-Jeandet und Mathieu Faivre aus dem französischen Nationalteam, der Finne Samu Torsti sowie der Kroate Filip Zubcic. Laut Mayrhofner Bergbahnen wurde die Piste auf Wunsch der Trainings­teams speziell präpariert. Sie eigne sich aufgrund der Lage und der Hangneigung bestens, um professionelle Trainingsläufe zu absolvieren. (TT)