Von Andreas und Wolfgang Linger

Innsbruck – Die Rodel-Party in Igls geht am Freitag los, nicht jeder kann sie unbeschwert genießen. Eine Grundnervosität zieht sich quer durchs österreichische Team, für eine Heim-WM ist das normal. Aus Erfahrung wissen wir: Man schläft im Vorfeld solcher Veranstaltungen nicht mehr so gut. Und trotzdem: Der Reiz ist da, das Gefühl danach umso besser, das prägt. Wir trieben das vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi auf die Spitze, der Druck stieg ins Unermessliche. Die Routine hilft dir in solchen Situationen nur bedingt.

Los geht es in Igls am Freitag mit den Damen-Rennen. Und wenn Birgit Platzer oder Miriam Kastlunger für einen Spitzenplatz gut sind, dann wohl im Sprintbewerb. Dadurch, dass der Start neutralisiert ist und die Zeitmessung erst weiter unten einsetzt, haben stärkere Starter nicht mehr den großen Vorteil. Und unsere beiden Asse könnten dieses Manko ein Stück weit ausgleichen.

Bei den Doppelsitzern wird es nach dem heutigen Sprint auch am Samstag im klassischen Rennen spannend. Vorne führt kein Weg an den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt vorbei, sie dominierten gestern auch das Training. Dahinter haben wir mit Thomas Steu/Lorenz Koller und Peter Penz/Georg Fischler zwei aussichtsreiche Vertreter. Es kann weit nach vorne gehen, auch wenn Georg Fischlers Herzmuskelentzündung die Vorbereitung störte. Man schraubte die Erwartungen zurück, der Grundspeed ist zweifelsohne da. Allerdings rutschten die beiden aufgrund der Pause aus den vorderen zwölf Startnummern. Es bleibt zu hoffen, dass der angekündigte Föhneinbruch nicht zu stark ausfällt und faire Bahnbedingungen garantiert sind.

Unser heißester Medaillenkandidat: der Natterer Wolfgang Kindl, der am Donnerstag mit Bestzeit im Abschlusstraining aufzeigte. Auch sein Landsmann Armin Frauscher, am Donnerstag Dritter, darf sich Hoffnungen machen. Die Frage: Wie viel pokerten Mitfavoriten wie Felix Loch (GER), Dominik Fischnaller (ITA/schon einmal Igls-Sieger) oder die Russen. Die waren gestern zwar langsam, aber sie werden noch nachlegen.

Leute wie David Gleirscher, Jonas Müller, daneben Steu/Koller und Kastlunger dürfen sich auch in der U23-Wertung einiges ausrechnen – auch hier gibt’s für Österreich Medaillenchancen. Es ist alles angerichtet für eine Rodel-Party, lasst sie uns feiern!