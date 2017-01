Von Alex Gruber

Innsbruck – Wenn die Leichtigkeit verflogen ist, sollte man mindestens hellwach bei der Sache sein. Die Serie an schnellen Gegentoren setzte sich im Haifischbecken gegen den KAC aber nach nur 37 Sekunden fort: Nach einem verlorenen Zweikampf an der Bande war Jamie Lundmark beim 0:1 muttereseelenallein vor dem Kasten. Und die Kärntner Rotjacken, die zuvor Wien (5:0) und Linz (4:1) zerlegt hatten, gaben klar den Takt vor. Die Haie hatten ohne Topscorer Andrew Clark auch mit der physischen Substanz zu kämpfen. Es roch viel mehr nach dem 0:2 als nach dem 1:1. Der Ausgleich war nach einem perfekten DeSantis-Zuspiel einer genialen Verlängerung von Austin Smith zu verdanken. Es war der 23. Saisontreffer des 28-jährigen Amerikaners, der Innsbrucks bester Saison-Torschütze ist.

Im Mitteldrittel – obwohl es zwei Powerplays für die Hausherren gab – ging man zunächst der Frage nach, wann endlich etwas passiert. Dass Smith dann in Überzahl mit einem viel zu riskanten Dribbling Thomas Koch zu einem Tor einlud, war sicher nicht geplant – Haie-Goalie Andy Chiodo rettete gegen den KAC-Routinier aber in Minute 27 mit zwei ganz großen Paraden. Topchancen für die Haie fand man kaum, ehe Mario Huber wieder einmal die Fidel auspackte. Wenn der 20-jährige Heimkehrer, der zuletzt auch in die Rolle des Chancentods geschlüpft war, einen Treffer erzielt, dann muss es einer mit Sahnehäubchen sein: Sein feines Solo bedeutete das 2:1 (37.) in einer Partie, die mittlerweile beiderseits mit vielen technischen Fehlern auf bescheidenem Niveau stattfand.

Die große Schlussoffensive des KAC setzte erst ein als Goalie Tomas Duba vom Feld genommen wurde – dank Chiodo und beherzter Abwehrarbeit wurde der Sieg über die Zeit gebracht. Hunter Bishop traf sieben Sekunden vor Schluss ins leere Tor zum Endstand. „Wir müssen einmal ein Spiel 2:1 oder 3:2 gewinnen“, hatte Coach Rob Pallin im Vorfeld nach fünf Niederlagen in Serie diktiert. Wetten, dass er dieses 3:1 mit offenen Händen nimmt...