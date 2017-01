Nach Gold im Super-G hat sich Claudia Lösch in der Super-Kombination der Paraski-WM in Tarvis wie schon zuvor in der Abfahrt der deutschen Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber geschlagen geben müssen. Mit 5,98 Sek. war der Rückstand der Monoski-Fahrerin aus Österreich deutlich. Nach Gold in Abfahrt und Super-G holte bei den Herren der halbseitig gelähmte Markus Salcher Kombi-Bronze.