Bozen - Nach dem viel-umjubelten Befreiungsschlag gegen den KAC am Freitag (3:1) setzte es für den HC Innsbruck am Sonntagnachmittag in Bozen einen schmerzhaften Nackenschlag. Die Haie mussten sich den Füchsen 5:8 geschlagen geben und kassierten die dritte Niederlage im vierten Spiel der Picking-Round.

John Lammers eröffnete den Trefferreigen vor 3.359 Zuschauern in der 8. Minute. Die Gastgeber zeigten sich aber wenig geschockt und drehten die Partie innerhalb von einer Minute durch Tore von Metropolit (10.) und Gander (11.) um. Lammers gelang vor der ersten Pausensirene zumindest noch der Ausgleich.

Bernard (23.), Insam (28.), Kearney (29.) sorgten nach knapp einer halben Stunde für klare Verhältnisse. Auch, weil HCI-Keeper Andy Chiodo, der Matchwinner vom KAC-Spiel, einen schwachen Abend erwischte. Als die Haie durch Austin Smith (33.) den Fuß wieder in die Türe zu bekommen schienen, stellte Glira nur 25 Sekunden später den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Tyler Spurgeon (35.) verkürzte im Mitteldrittel noch per Shorthander auf 4:6.

Die Hoffnung auf Punkte keimte bei den Jungs von Coach Rob Pallin nach dem Anschlusstreffer von Lubomir Stach eine Viertelstunde vor dem Ende wieder auf - ehe sich aufseiten der Südtiroler mit Vallerand (49.) und Oleksuk (58/EN) die Torschützen Nummer sieben und acht an diesem Tag eintrugen. Danach gab es am Sieg der Heimmannschaft nichts mehr zu rütteln.

Für die Haie geht es kommende Woche mit einem Doppelpack gegen die Black Wings Linz weiter. Zuerst treten die Tiroler am Donnerstag zuhause an (19.15 Uhr), am Samstag (19.15 Uhr) folgt das Rückspiel in Oberösterreich. (TT.com)