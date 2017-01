Von Roman Stelzl

Garmisch-Partenkirchen – Die Würfel sind gefallen, die Weltcuprennen vor der WM sind bis auf das kaum mehr aussagekräftige City Event morgen in Stockholm Geschichte. Österreichs Herren-Team darf mit sieben Siegen zufrieden bilanzieren. Die Frage nach dem Quartett oder Quintett für die Titelkämpfe in St. Moritz (SUI/6. bis 19.2.) soll heute beantwortet werden – in einer ÖSV-Sitzung mit Hans Pum (Sportdirektor), Andreas Puelacher (Herren-Chef) und Jürgen Kriechbaum (Damen-Chef).

Letzte Klarheit wird es dabei nicht geben. Vor allem nicht in Super-G und Abfahrt. „Es wird auf eine Qualifikation hinauslaufen“, sagte Andreas Puelacher gestern. Und der Tiroler ergänzte: „Ich muss mir anschauen, wie die Leute in St. Moritz zurechtkommen. Wir haben drei Trainings, dort werden wir dann weitersehen.“ Konkret wird es dabei nur um die Frage nach dem vierten Startplatz gehen, Matthias Mayer sowie die Saisonsieger Hannes Reichelt und Max Franz sind gesetzt. Der Tiroler Romed Baumann („Mein Wunsch sind drei WM-Starts“) und der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr rittern allen voran um die Startplätze, in der Kombination sind beide fixe Kandidaten für zwei der fünf Plätze. Titelverteidiger Marcel Hirscher liebäugelt zudem im Super-G mit einem Antreten, einer von am Ende möglicherweise fünf WM-Starts. Mit dem Wissen: Wenn der Kurs technisch schwierig ist, gilt er als Mitfavorit.

Im Riesentorlauf sind der Fieberbrunner Manuel Feller, Philipp Schörghofer und Hirscher am Start. Puelacher: „Beim vierten Platz schauen wir noch. Ich muss die Läufer in den nächsten Tagen beobachten. Die Aufstellung werde ich aber erst ein, zwei Tage vor dem Rennen machen.“

Enger wird die Entscheidung dann schon im Slalom. Dort konnten sechs Österreicher für Spitzenplätze sorgen. Die besten Karten haben aber Hirscher, Feller, Michael Matt und Marco Schwarz.