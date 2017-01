Cortina d'Ampezzo - Die Speed-Tage in Cortina d'Ampezzo haben im Damen-Weltcup keine neuen Sieganwärterinnen für die kommende Woche beginnende alpine Ski-WM in St. Moritz gebracht. Am Samstag gewann Lara Gut die Abfahrt, am Sonntag Ilka Stuhec den Super G. Damit gewannen die Speed-Dominatorinnen der bisherigen Saison erneut.

Außer diesen beiden haben in diesem Winter nur Lindsey Vonn in Garmisch und die Österreicherin Christine Scheyer in Altenmarkt-Zauchensee Speed-Rennen gewonnen. Wobei Gut und Stuhec in Cortina jeweils in ihrer "schwächeren" Disziplin gewannen. Für Gut war es der erste Abfahrtssieg dieser Saison, für Stuhec der erste Sieg in einem Super-G überhaupt.



Dass Gut am Sonntag eine Schrecksekunde mit Sturz erlebte und danach Schmerzen am rechten Oberarm und Oberschenkel hatte, sollte an ihrer WM-Favoritenrolle in Abfahrt und Super-G nichts ändern. Bei ihrem Super-G-Ausfall lag sie deutlich in Führung.



"Das war nicht das, was ich zum Abschluss des Wochenendes erwartet habe. Doch ich bin o.k.", schrieb Gut auf Facebook und versprach für die WM: "Im richtigen Moment werde ich zurück sein." Den Parallelslalom beim City-Event am Dienstagabend in Stockholm lässt Gut aber aus.



Von besonderem Druck bei ihren Heim-Titelkämpfen will die 25-Jährige nichts wissen. "Der einzige Druck, den ich spüre, ist der, den ich mir selbst mache. Natürlich wird dort viel los sein, aber wir müssen uns auf das Skifahren konzentrieren", meinte Gut.



Aus österreichischer Sicht brachte das Cortina-Wochenende vor allem für Anna Veith einen Lichtblick. Die WM-Titelverteidigerin im Super-G kehrte nach ihrer langen Verletzungspause als Dritte auf das Siegespodest zurück und ist damit doch auch wieder eine ÖSV-Medaillenhoffnung in St. Moritz.



Mit Christine Scheyer fährt allerdings die einzige ÖSV-Saisonsiegerin nicht ganz fit zur WM. Die Vorarlbergerin musste wegen einer schmerzhaften Kapselreizung auf die WM-Generalprobe in Italien überhaupt verzichten. Positiv aufgefallen sind unter der Tofana dafür Nicole Schmidhofer als Abfahrts-Fünfte sowie Stephanie Venier mit Platz sechs im Super-G.



Während die ebenfalls angeschlagene Tamara Tippler als Abfahrts-Neunte hinsichtlich WM ein spätes Lebenszeichen gab, konnte mit Ramona Siebenhofer die Abfahrts-Vierte von Garmisch mit zwei "Nullern" keinen Boden mehr in Richtung St. Moritz gut machen. Ob das aus womöglich zwölf Fahrerinnen bestehende Damen-WM-Team neben Bernadette Schild, Michaela Kirchgasser und Katharina Truppe eine weitere Slalomspezialistin verträgt, wird man bei der Teamnominierung sehen.



Lindsey Vonn setzte ihr Comeback nach dem Garmisch-Abfahrtssieg in Cortina, wo sie zuvor elf Siege gefeiert hatte, nicht ganz so erfolgreich fort. Im Training und in der Abfahrt stürzte sie zweimal an der gleichen Stelle, im Super-G musste sich Vonn mit Rang zwölf begnügen. Dennoch wird auch in St. Moritz mit der 32-jährigen US-Amerikanerin natürlich zu rechnen sein.



Die übrigen Herausforderinnen von Gut und Stuhec sind die Deutsche Viktoria Rebensburg, in Cortina Vierte in der Abfahrt und Fünfte im Super-G, Tina Weirather aus Liechtenstein und die Italienerin Sofia Goggia. Die 24-Jährige zeigte bei ihren Heimrennen mit zwei zweiten Plätzen auf und hält nun bei bereits neun Saison-Podestplätzen. Goggia ist überfällig für einen Sieg.



Mit Gut und Stuhec, ein bzw. zwei Jahre älter als Goggia, duelliert sich die Italienerin schon länger. "Ich habe Lara schon bewundert, als sie mit 16 Jahren in den Weltcup kam und ich noch Nachwuchsrennen fuhr", erzählte Goggia in Cortina. "Ilka ist in diesem Winter explodiert. Sie hatte aufgrund von Verletzungen eine Verzögerung in ihrer Entwicklung. Wir beide tragen eine ähnliche Geschichte auf unseren Schultern." (APA)