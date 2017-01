Von Susann Frank

Seefeld – Im Frühjahr stehen beim Österreichischen Ski-Verband (ÖSV) wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Generalprobe für die Nordische WM 2019 an. Fakt ist: Vor den Heim-Titelkämpfen in Seefeld müssen nächsten Winter in den drei Sportarten Langlauf, Skispringen und Nordische Kombination Bewerbe ausgetragen werden. Die Frage nach der Finanzierung steht im Raum.

Das Bergiselspringen bei der Vierschanzentournee ist für den ÖSV ein einträgliches Geschäft. Mit dem gerade zu Ende gegangene Triple der Nordischen Kombination „wird man nicht reich, aber es ist kostendeckend“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Klaus Leistner.

Beide Weltcup-Veranstaltungen zählen als Generalprobe. Leistner wies explizit darauf hin, dass das Triple Beachtung findet. Vergangenen Winter hätte sich ein Drittel des medialen Interesses über den gesamten Kombinations-Weltcupwinter gesehen darauf konzentriert. „Seefeld ist die beste Veranstaltung der Serie“, betonte Leistner. Insgesamt feuerten im Stadion 14.200 Zuschauer über drei Tage die Athleten an. Rekordzahlen in der Nordischen Kombination diesen Winter.

Deswegen kann sich Leistner, auch Vizepräsident der Internationalen Biathlon Union, eine Kritik am Internationalen Ski-Verband nicht verkneifen: „Die anderen Veranstaltungen sind lange nicht so attraktiv. Darüber muss die FIS einmal nachdenken.“

Er und die weiteren Entscheidungsträger im ÖSV grübeln derweil über die Machbarkeit eines Damen-Skisprungbewerbs 2018. Die FIS würde gerne auch die Frauen vor der Heim-WM einmal auf der Toni-Seelos-Schanze springen sehen. „Wir werden im Frühjahr über die Finanzbücher gehen und schauen, was wir finanziell stemmen können“, sagte Leistner: „Oder ob etwas auf der Strecke bleibt.“

Und wenn dem so wäre, würde der Damenbewerb gestrichen werden. Denn Langlaufrennen sind Pflicht. Die zweite Strecke soll bis zum Herbst 2017 fertig werden. Aber welche Rennformate und wie lange die Langläufer in Seefeld kommenden Winter gastieren werden, ist auch noch in der Schwebe. Auch das wird erst geklärt werden, wenn der ÖSV alle Zahlen, Daten und Fakten nach dieser Saison geprüft hat.