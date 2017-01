Der russische Bobverband hat einen Vierer-Olympiasieger von 2014, Dmitri Trunenkow, wegen eines Dopingvergehens im Vorjahr bis 2020 gesperrt. Die Sperre gelte rückwirkend vom 19. April 2016 an für vier Jahre, teilte die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) am Dienstag in Moskau mit.

Der inzwischen sowieso zurückgetretene Trunenkow war bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi vor drei Jahren Anschieber im Team von Goldpilot Alexander Subkow, der mittlerweile den russischen Bobverband leitet. Die Vorwürfe hätten aber mit Sotschi nichts zu tun, sagte Subkow der Agentur Interfax. „Es geht um 2016.“ Bei Trunenkow seien verbotene Substanzen im Organismus festgestellt worden, teilte die Rusada ohne weitere Einzelheiten mit.

Außerdem wurden am Dienstag auf Betreiben der Rusada zwei Leichtathleten, zwei Ringer, eine Gewichtheberin und eine Ruderin gesperrt.