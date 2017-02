Wie groß ist die Aufregung wenige Tage vor Beginn der Heim-Weltmeisterschaft in Hochfilzen (ab 8.2., Anm.)?

Gösweiner: Groß! Umso wichtiger, dass man ruhig bleibt. Man sah im Jänner, dass es steil bergauf ging, das stärkte das Selbstvertrauen und bestätigte uns in unserem Weg.

Erachten Sie eine Heim-WM als beflügelnd oder erleben Sie das als Druck? Immerhin: Präsident Schröcksnadel will zwei Medaillen ...

Gösweiner: Klar beflügelnd, eine Heim-WM hat man schließlich nicht alle Tage. Wenn die WM losgeht, kann der Druck gefährlich sein, dann will man es oft erzwingen. Man muss aufpassen, dass einen die Heim-WM nicht zerdrückt.

Wie viele Medaillen wollen Sie?

Gösweiner: Eine wäre schön, damit muss man im Biathlon zufrieden sein.

Arbeiten Sie angesichts dieser pikanten Situation mit einem Psychologen zusammen?

Gösweiner: Tom Schroffenegger (Tiroler Ex-Beachvolleyballer, Anm.) arbeitet vereinzelt mit Athleten und mit uns Trainern zusammen, auch wir müssen in mentaler Hinsicht arbeiten. Wir machen das im Team aber nicht geschlossen, sondern nehmen das Angebot individuell in Anspruch.

Was sind Themen, die das Team beschäftigen?

Gösweiner: Es geht um Handlungsfähigkeit – allein am Schießstand kann viel passieren: eine rutschige Matte, Wind. Für Athleten muss der Ablauf gefestigt sein wie ein Film, der abrennt. Automatisiert, damit man dann auch mit Unvorhersehbarem umgehen kann.

Das ÖSV-Team war zuletzt sehr erfolgreich, 2016 feierte man in Oslo zwei Medaillen. Erhöht das auch den Druck auf Sie?

Gösweiner: Sicher, es wird dadurch nicht einfacher. Aber es stellt für mich die Motivation dar, noch einmal das Letzte aus mir herauszuholen.

Kommt die Entwicklung Julian Eberhards einem Wunder gleich?

Gösweiner: Aus meiner Sicht nicht. Es zeichnete sich im Training die letzten drei Jahre ab, ein Fortschritt war zu erwarten.

Läuferisch gehört er zur Top-Liga.

Gösweiner: Er kann mit Martin Fourcade mitlaufen, nur kann sich der auch im Schießen spielen, also mehr taktieren. Julians Schwäche liegt nach wie vor am Schießstand, das taktische Verhalten müssen wir noch lernen.

Bei Dominik Landertinger, der im September an den Bandscheiben operiert wurde, war der jüngste Aufschwung nicht absehbar.

Gösweiner: Im Dezember hatten wir noch Probleme im Schießen, da legte er eine gewisse Schonhaltung im Stehendschießen an den Tag. Im Laufen bin ich zuletzt voll zufrieden, die Dinge gehen in die richtige Richtung.

Zuletzt stellte der Hochfilzner erneut sein Training um – der richtige Schritt?

Gösweiner: Man muss immer wieder etwas suchen, etwas probieren, aber auf seine Stärken nicht vergessen. Landi war schon in frühen Jahren so schnell, dafür kann man jetzt vermehrt an den Grundlagen arbeiten.

Gehört er zu Medaillenkandidaten?

Gösweiner: Ich glaube schon, er kommt näher zu den Stockerlplätzen.

Wie würden Sie sich als Trainer charakterisieren?

Gösweiner: Ich bin sicher eher der Ruhepol. Das bin ich vom Schießstand gewohnt – dort kannst du kein hektischer Trainer sein –, aber das bin ich auch als Person. Mich kann nichts so schnell aufregen. Ich kann aber auch energisch zu Athleten sein, wenn was nicht passt.

Was hilft Ihnen zu entspannen?

Gösweiner: Da hilft mir in erster Linie meine Familie (Töchter 9, 19, Sohn 14, Anm.), dort suche ich die Ruhe, dort versuche ich abzuschalten. Da will ich mir viel Zeit lassen.

Sind Ihre Kinder auch Sportler?

Gösweiner: Die Älteste reitet, mein Sohn ist im Langlauf/Biathlon daheim, die Kleinste macht alles. Jeder entscheidet für sich und ich unterstütze jeden dabei.

Ihr Sohn eifert Ihnen nach – schwer, wenn der Vater das Thema Biathlon von Berufs wegen überhat.

Gösweiner: Für ihn ist es oft härter als für andere, aber er kann damit gut umgehen.

Im Sommer besteht Ihr Team aus zwei Mannschaften, da ein Teil (mit Simon Eder, Lisa Hauser, Anm.) eigene Wege geht. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Gösweiner: Ich sehe kein Problem. Es gab im Sommer die Möglichkeit, dass das Trainerteam größer wird, aber leider kam kein Konsens zustande. Man muss das akzeptieren, und so unterschiedlich sind die Philosophien auch wieder nicht. Es gibt klare Regeln, und wenn das so funktioniert wie bisher, kann man weiter so zusammenarbeiten.

Wird uns das Thema Russland im Rahmen der WM in Hochfilzen begleiten? Bekanntlich fordert mancher angesichts des Dopinggeneralverdachts einen Boykott des Teams.

Gösweiner: Man hört viel, aber man weiß nichts zu 100 Prozent. Die Internationale Biathlon-Union hat die Fakten – die muss entscheiden, das können nicht wir.

Das Gespräch führte Florian Madl