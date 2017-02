Innsbruck - Mit einem 27 Athleten starken Kader nimmt der Österreichische Ski-Verband die am Montag startende alpine Weltmeisterschaft in St. Moritz in Angriff. Wie der ÖSV am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, fahren 14 Damen und 13 Männer mit in die Schweiz.

Mit Stephanie Brunner, Ricarda Haaser, Rosina Schneeberger, Stephanie Venier, Romed Baumann, Manuel Feller und Michael Matt sind auch sieben Tiroler mit von der Partie. (TT.com)