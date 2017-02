Von Florian Madl

Innsbruck – St. Moritz hat sich für die heute beginnende Alpine Ski-Weltmeisterschaft herausgeputzt, obwohl das der 5500-Einwohner-Ort im Oberengadin angesichts seiner Geschichte scheinbar nicht tun müsste. Lindgrüne Elektro-Busse wurden aus dem schwedischen Göteborg angemietet, um dem viel strapazierten Begriff der Nachhaltigkeit neue Bedeutung einzuhauchen. Dieses Gütesiegel gehört zu Ereignissen wie der Eröffnungsfeier, nachweisbar ist es nur bedingt. Vorrangig dient es wohl Veranstaltern zur Legitimation der angefallenen Kosten.

Man hat sich am Fuße einiger Schweizer Bergriesen allerhand einfallen lassen, und das aus gutem Grund. Die Gemeinde lebte lange von ihrem Jetset-Image, aber dieser Mix aus Snowpolo und viel Geld, die Historie aus Tausendsassa Gunter Sachs und Nobelkarossen, belebte die Gästezahl zuletzt nur mehr ungenügend.

Eine Gemeinde wie St. Moritz, die während der Saison 2500 Angestellte beheimatet, die über 5300 Betten in ca. 40 Hotels (und davon die Hälfte in der 4- und 5-Stern-Kategorie) anbietet, muss sich dem Zeitgeist anpassen. Und da mag Mode dazugehören, aber die Luxus-Labels in der zentralen Via Maistra kann sich längst nicht jeder Gast leisten.

Das wird wohl auch Gerhard Walter zur Kenntnis nehmen müssen, der nach seiner Zeit beim Kitzbühel Tourismus ab 1. Mai 2017 die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz über hat. In einem Radio-Interview meinte er: „St. Moritz ist noch einmal eine andere Liga, wahrscheinlich die bekannteste alpine Destination.“ Auch wenn das nicht jeder so sehen wird – eine Nummer ist der zweifache Olympia-Gastgeber (1928, 1948) immer noch. Vor den jüngsten WM-Investitionen eine etwas verstaubte, aber jedenfalls eine zugkräftige.

Der Cüpli, ein so genannter Helvetismus für Champagner, an dem man nippt, schmeckt nicht jedem Touristiker. Und die 1,1 Millionen Logiernächte jährlich, wie sie hier genannt werden, für die zu 70 Prozent Ausländer sorgen, sind in Zeiten ungünstiger Franken-Kurse nicht in den Corviglia-Stein gemeißelt (Hausberg). Warum sich also nicht der sportlichen Vergangenheit besinnen, der Weltmeisterschaften 1934, 1974 und 2003 oder der Olympischen Winterspiele 1928 und 1948? Warum nicht den Geist von damals aufleben lassen?

„Es ist Zeit, dass es jetzt losgeht“, meint Hugo Wetzel, Präsident des Organisationskomitees, nach fast fünf Jahren Vorbereitung. 60 Millionen Euro wurden dafür veranschlagt, die erwarteten 140.000 Zuschauer sollen erst der Anfang sein. Wetzel spricht von einem „abwechslungsreichen Programm“, einem „Bombenfest“. So volksnah hätte man den Cüpli-Ort wohl kaum eingeschätzt. Wenngleich: Volksnah, also in der Liga der Normalverdiener, ist St. Moritz nicht allerorts. Im Nobelhotel Badrutt’s Palace etwa, um die Weihnachtszeit, schlägt sich die Engadin Suite mit knapp 10.000 Euro/Nacht zu Buche, eigener Butler inklusive.

In Hochfilzen, wo am Mittwoch die Biathlon-Weltmeisterschaft ihren Ausgang nimmt, wären Unterkünfte in dieser Kategorie wohl ein Ladenhüter. Die 1100-Einwohner-Gemeinde lebt von ihrem Ruf als Grenzort, als Heimat der Biathleten, als Magnesit-Zentrum. Sport genießt hier, 1000 Meter über dem Meer, den höchsten Stellenwert, drei Weltmeisterschaften zeugen davon. „Wird Zeit, dass es losgeht“, meint auch Urgestein Franz Berger, der Organisationsleiter. Aber ein „Bombenprogramm“ abzuliefern ist nicht seine Sache, hier am Grießenpass ist militärische Nüchternheit Programm.

Touristisch liegen die WM-Gemeinde und mit ihr das Pillerseetal mit einer Million Nächtigungen im Jahr nicht weit von St. Moritz entfernt, das Großereignis gilt als Selbstläufer. Das Budget der Veranstaltung gegenzurechnen fällt indes schwer, allein die neue Biathlonanlage am Truppenübungsplatz wurde um 22 Millionen Euro vom Sportminister (15 Mio.) und dem Land Tirol (5 Mio.) ausgebaut. Ein Baustein dafür, dass es auch in zehn Jahren wieder eine Weltmeisterschaft wie die anstehende gibt. Cüpli trinken zu diesen Anlässen wohl die wenigsten, das bedingt allein die Tradition (siehe Bilder unten). Viel eher ein Bier, das steht dem Schauplatz besser zu Gesicht.