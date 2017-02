Aus St. Moritz: Roman Stelzl und Sabine Hochschwarzer

St. Moritz — Wolken, Schnee, Nebel. Das ist also der erste Eindruck der Ski-WM. Und das ausgerechnet in St. Moritz. Ausgerechnet hier, wo der Tourismusverband mal mit 300, dann wieder mit 320 Sonnentagen im Jahr prahlt. Es könnte alles so schön sein, wie es in den bunten Broschüren beschrieben ist. Aber so einfach ist es nicht mehr. Längst ist nicht mehr alles Gold, was glänzt im Schweizer Nobelort — selbst der zugefrorene St. Moritzer See, wo sich Dutzende Zelte und Tribünen auf der dicken Eisschicht aufreihen, ist vom Schnee verdeckt.

St. Moritz steht zwar immer noch für Glamour. Aber der hat seinen Preis. Und diejenigen, die bereit sind, diesen zu zahlen, werden immer weniger. Eine Nacht in der Jugendherberge findet sich für 162 Franken (151 Euro), ein Einfamilienhaus kostet schon mal 11,5 Millionen Franken (10,8 Eur­o), und im Netz wird von einer Immobilienfirma eine Hotelanlage um 220 Millionen Franken (206 Mio. Euro) angeboten. Im Schnitt sind 44 Quadratmeter Wohnfläche eine Million Franken teuer. Schnäppchen sehen anders aus. „Die Jungen können sich kein Haus mehr leisten, nicht einmal ein­e Wohnung", sagt Agi Ghisletti. Seit 44 Jahren wohnt die Schweizerin in St. Moritz, seit zwei Jahren fällt es schwerer, die Nachbarwohnung zu vermieten. Die Gästezahlen sind rückläufig, die Aufwertung des Schweizer Franken hat auch dem 5000-Einwohner-Örtchen mit rund 12.500 Gästebetten zugesetzt. Ein neues Gesetz per Volksabstimmung erschwert seit 2016 zudem den Zuzug aus dem Ausland (Bauverbot für Zweitwohnungen). Die Folge: Die Preise steigen und steigen.

Dazu kommen die ohnehin hohen Lebenshaltungskosten. „10 Franken für eine Portion Pommes Frites — wir können uns das auch nicht mehr leisten", sagt Ghisletti. Wenige Gehminuten von ihrer Wohnung entfernt wetteifern die Edeljuweliere miteinander. Die St. Moritzer lässt das kalt. Sie sind es gewohnt, an Schaufenstern vorbeizugehen, deren Ausstellungsstücke sich kein gewöhnlicher Einheimischer leisten kann.

Jene, die in den Luxusgeschäften einkaufen, bekommt man auch kaum zu Gesicht. „Die Superreichen bleiben unter sich, feiern irgendwo privat, zum Beispiel im Suvretta House. Wir bleiben auch unter uns", sagt die St. Moritzerin und erzählt von Treffen der Feuerwehr, des Turnvereins oder auch des Skiklubs.

Wenn jemand, so wie unlängst Fürst Albert von Monaco, samt Familie zu Gast ist, gibt es kein großes Aufsehen, keine Paparazzi. Meist bekommen die St. Moritzer es erst mit, wenn die Berühmtheiten wieder weg sind. Ein Grund mehr für die Beliebtheit des Ortes bei der Prominenz — dazu trägt auch der nahe Flughafen bei, der für Unbefugte abgeriegelt ist.

Und nun, nach dem Pferderennen auf dem See und dem traditionellen Polo-Turnier in der Vorwoche, zieht die Ski-Weltmeisterschaft in den auf 1822 Höhenmetern gelegenen Kurort ein. Wie schon bei der WM 2003 verschmilzt Glamour mit bodenständiger Fan-Kultur, spannt sich ein Bogen zwischen zwei Parallelwelten. Der Skisport verbindet alles miteinander. Egal, ob man mit dem Dosenbier für zehn Franken in der Hand am Streckenran­d steht oder für 16.000 Franken in einer noblen Suite das Geschehen verfolgt. Und für zumindest zwei Wochen ab der Eröffnung am Montag und dem ersten WM-Rennen am Dienstag wird dieser Bogen bestehen bleiben.

Noch ist es aber ruhig im Oberengadin, selbst die weltbesten Skifahrer haben ihre Quartiere nicht vollzählig bezogen; die ersten aus Österreichs Team reisen erst am heutigen Sonntag an. Ein Rennläufer hat sich dennoch bereits mächtig in Stellung gebracht: Am Kulm-Park legt sich „Edy" schon in die Kurve.

Die 19 Meter hohe und aus 35 Tonnen Fichtenholz gefertigte Holzfigur trägt den Spitznamen des einzigen Schweizer Slalom-Olympiasiegers Romedi Reinalter — „unser Ur-Skifahrer", beschreibt ihn Franco Giovanoli, Direktor der Ski-WM, begeistert. Edy verkörpere den Skisport per se und „mit dieser monumentalen Holzfigur können wir zeigen, dass wir hier im Engadin alle Skifahrer sind".

140.000 Fans erwartet man in den kommenden zwei Wochen. Die St. Moritzer scheinen dafür bereit zu sein, einige haben bereits rote Fahnen mit dem weißen Kreuz gehisst. Die typischen Kuhglocken sind hingegen bislang stumm geblieben, noch dominiert das Dröhnen der Hubschrauber, die Materialien auf den Piz Nair und die WM-Strecke Corviglia fliegen. Den Tag der Herren-Abfahrt hat auch Frau Ghisletti verinnerlicht. „Für den 11. ist Sonnenschein angesagt", freut sie sich über eine gute Prognose und sagt stolz: „Damit jeder sehen kann, wie schön es bei uns hier ist."