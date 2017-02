Linz - Nach 20 Spielminuten in der Keine Sorgen Eisarena in Linz stellte sich am Samstagabend keinem der 4.800 Zuschauer die Frage, wer hier als Sieger vom Eis gehen würde. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Black Wings alles im Griff, führten gegen überforderte Haie durch Tore von Potulny (6.), Lebler (7.), McLean (13.) und Moderer (15.) bereits mit 4:0.

Eine Drittelpause später war die ganze Geschichte nicht mehr so eindeutig. Denn die Truppe von Coach Rob Pallin spielte auf einmal groß auf. Nick Ross (27.), Hunter Bishop (35.) und Austin Smith (36.) hauchten dem HC Innsbruck neues Leben ein. Plötzlich trat der Gastgeber nicht mehr so souverän auf, witterten die Tiroler ihre Chance, vielleicht doch noch Zählbares mitzunehmen.

Zu Beginn des dritten Drittels folgte allerdings erneut die kalte Dusche, war das Spiel aus Sicht der Gäste endgültig gelaufen. Denn innerhalb von zwei Minuten löschten Lebler (41.) und Hisey (43.) das aufflackernde Haie-Feuer. Broda (58.) machte mit dem 7:3 den Deckel auf diese Partie.

Während Mario Huber und Daniel Mitterdorfer zur ÖEHV-Auswahl reisen, können die restlichen HCI-Cracks in der Länderspielpause ihre Akkus aufladen. Das nächste Liga-Spiel in der Platzierungsrunde steht am Valentinstag (14.2./19.15 Uhr) zuhause gegen den HC Bozen auf dem Programm. (TT.com)