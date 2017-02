Pyeongchang – Mario Seidl hat am Weltcup-Wochenende am Olympia-Schauplatz in Pyeongchang ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Der 24-jährige Salzburger, der schon im ersten Bewerb den zweiten Rang belegt hatte, landete am Sonntag hinter den deutschen Dominatoren Johannes Rydzek und Eric Frenzel auf dem dritten Rang. Er schaffte damit ein Jahr vor den Olympischen Spielen den zweiten Podestplatz seiner Karriere.

Seidl hatte mit dem Schanzenrekord von 142 Metern eine tolle Ausgangsposition und war mit 35 Sekunden Vorsprung auf Frenzel in die anspruchsvolle Loipe gegangen. Kurz vor Halbzeit der 10-km-Loipe hatte Frenzel zu Seidl aufgeschlossen, nach rund 6,5 Kilometern vervollständigte Rydzek das Führungstrio. Seidl leistete in der Folge auch Führungsarbeit und zeigte, dass man mit ihm auch in Zukunft wird rechnen dürfen.

Beim letzten Anstieg zogen Frenzel und Rydzek allerdings einmal mehr unwiderstehlich davon und zeigten, warum sie in dieser Saison so überlegen sind. Obwohl sich Rydzek diesmal früh einen Vorteil verschafft hatte, kam Frenzel im Zielsprint doch noch ganz nahe. Und so musste schon wieder ein Foto-Finish entscheiden und zum dritten Mal in kurzer Zeit (zuletzt auch zweimal in Seefeld) hieß der Zielfoto-Entscheidungssieger Rydzek. Seidl hatte im Ziel 19 Sekunden Rückstand.

Doppelsieger Rydzek reiste damit im Gelben Trikot von der Olympia-Generalprobe ab, die allgemein organisatorisch als gelungen bezeichnet wurde. Der nunmehrige achtfache Saisonsieger Rydzek führt 36 Punkte vor Frenzel (7 Saisonsiege), für die letzten sechs Weltcup-Bewerbe verspricht dies ein spannendes Duell um die große Kristallkugel. Seidl hat sich dank seinem bisher stärksten Weltcup-Wochenende in der Gesamtwertung nun vor Björn Kircheisen auf den fünften Platz verbessert.

Verbessert hat sich auch Philipp Orter, der sich dank viertbester Zeit in der Loipe von der 17. an die siebente Stelle schob. Und auch Willhelm Denifl (12.), Lukas Klapfer (14.) und Paul Gerstgraser (16.) sorgten erneut mannschaftlich für eine starke ÖSV-Leistung. Die ÖSV-Truppe, die ohne ihre pausierenden Leistungsträger Bernhard Gruber und David Pommer angetreten war, hat den zweiten Platz im Nationencup weiter gefestigt. (APA)