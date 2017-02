Aus Oberstdorf: Susann Frank

Oberstdorf — Um 13.54 Uhr gefror dem österreichischen Skisprung-Team am Sonntag an der Skiflug-Schanze in Oberstdorf das Gesicht. Im Auslauf lag nach einem schweren Sturz nach der Landung Gregor Schlierenzauer. Anfangs regungslos. Nach wenigen Minuten wurde der 27-Jährige mit dem Ackja zum Krankenwagen transportiert und in diesem ins Spital nach Immenstadt gefahren. „Das ist natürlich ein Schockerlebnis. Vor allem, weil er sich nicht viel bewegt hat", sagte Cheftrainer Heinz Kuttin drei Stunden später. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich der 46-Jährige jedoch schon wieder über den zweiten Sieg von Stefan Kraft auf dem Riesenbakken freuen. Denn: Aus dem Krankenhaus waren positive Nachrichten zu hören.

Schlierenzauer hatte sich laut den ersten Untersuchungen keine Brüche und keine Bänder gerissen. Es scheint, als ob der Fulpmer mit einem dicken Hämatom am rechten Oberschenkel und einer starken Prellung des rechten Brustkorbs eher glimpflich davongekommen ist. Laut Team-Arzt Stefan Hainzl, der mit Manager Hubert Neuper Schlierenzauer ins Krankenhaus begleitet hatte, soll eine MRT-Untersuchung heute in Innsbruck jedoch Gewissheit bringen, dass das rechte Knie wirklich keine Verletzung davongetragen hat.

Danach hatte es anfangs ausgesehen. Denn Schlierenzauer waren nach der Landung bei 201 Metern die Ski zusammengeschlagen, und der Skiflug-Weltmeister von 2008 blieb erst nach einigen Umdrehungen am Boden liegen.

Ausgerechnet das rechte Knie. Darin war im März 2016 das Kreuzband bei einem Skiunfall gerissen. Die Verletzung verlängerte die freiwillige Auszeit seit Jänner 2016 unfreiwillig. Erst vor drei Wochen feierte der zweifache Vierschanzentourneesieger seine Rückkehr in den Weltcup. Mit viel positiver Energie und der zurückgekehrten Freude am Skispringen, zeigte die Formkurve des 53fachen Weltcupsiegers stetig nach oben.

Erst vor einer Woche jubelte er zusammen mit der Mannschaft in Willingen (GER) über den zweiten Platz im Teambewerb. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Schlierenzauer wird eine Stütze für die in zweieinhalb Wochen beginnende Weltmeisterschaft im finnischen Lahti sein.

Jetzt müssen er und das Team um seine Teilnahme bangen. „Ich hoffe natürlich, dass seine Genesung nicht lange dauern wird. Ihm wird natürlich alles weh tun. Aber Gregor ist für uns alle ein wichtiger Baustein bei der WM, sagte Kuttin. Der Kärntner setzte nun auf Schlierenzauers mentale Stärke. Der zweifache Gesamtweltcupsieger konnte schon vor seiner Schaffenspause durch Analysen negative Erlebnisse schnell abhaken. Diese Stärke hat er in seiner Pause durch eine Ausbildung zum Mentaltrainer intensiviert. „So wie ich den Gregor kenne, wird er das nach ein, zwei Tagen gut analysieren und sachlich nachdenken, wie es weitergeht. Wenn er sich entscheidet, bei der WM dabei zu sein, dann kann der Kopf den Heilungsprozess beeinflussen", betonte Kuttin. Schlierenzauer selbst war laut internen Kreisen rasch wieder recht positiv gestimmt.

Positive Energien wollten die Teamkollegen per SMS-Nachrichten schicken. Doch das war gar nicht nötig. Stefan Kraft und Kollegen konnten Schlierenzauer am Abend im Teamhotel Oberstdorf aufmunternde Worte mit auf den Weg geben. Dort kam er stark humpelnd, aber wesentlich weniger verletzt an, als sie um 13.54 Uhr noch gedacht hatten.