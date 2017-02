Von Alex Gruber

Innsbruck – Genauso wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, konnte ein starkes Mitteldrittel in Linz (3:0) Rob Pallin nicht besänftigen. Nachdem man auswärts in der Platzierungsrunde wieder rasch und deutlich in Rückstand geraten war, setzte es am Ende sieben Stück. Insgesamt kassierten die Haie in den drei Auswärtspartien 20 Gegentreffer, zuvor acht in Bozen (5:8) und fünf in Salzburg (2:5). So lässt sich in der Fremde kein Spiel gewinnen. Wie es mit kollektiver Defensivarbeit und hoher Konzentration geht, zeigten die beiden Heimsiege gegen Linz (4:2) und den KAC (3:1).

„Es ist inakzeptabel“, stellte Pallin zur Auswärtsmisere klar. Nachsatz: „Es ist eine mentale Geschichte. Wir spielen auswärts nicht hart genug.“ Natürlich fehlten in Linz mit John Lammers, Andrew Clark und Jason De­Santis drei Legionäre sowie mit Fabio Schramm ein Eigengewächs. Deswegen durfte der junge Clemens Paulweber neben Hunter Bishop und Tyler Spurgeon Eiszeiten sammeln.

Diese wichtigen Erfahrungswerte ändern aber nichts daran, dass Pallin sauer war. Platz vier und somit das Heimrecht im Play-off-Viertelfinale rückten bei sechs Punkten Rückstand und den verbleibenden vier Spielen außer Reichweite, der 50-jährige Amerikaner stellte aber unmissverständlich klar: „Ich kümmere mich nicht darum, gegen wen wir im Play-off spielen und wer uns vielleicht auswählt. Es geht mir darum, wie wir auftreten.“

Bis Donnerstag gab Pallin einmal trainingsfrei. Zeit zum Nachdenken und in erster Linie auch für den dringend nötigen Genesungsprozess. Denn in Linz erwischte es mit Philipp Lindner einen weiteren Crack. Dabei wurde der 21-jährige Innsbrucker während des Spiels von ÖEHV-Teamchef Roger Bader angerufen, der ihn für den Österreich-Cup in Graz (9.–11. Feber mit Spielen gegen die Slowakei, Norwegen und Frankreich) neben Daniel Mitterdorfer (27) und Mario Huber (20) nachnominieren wollte. Lindner bekam in Linz aber einen Eislaufschuh in die Kniekehle, der zu einem Bluterguss und einer Entzündung führte: „Ich hätte mich extrem gefreut, fürs Team spielen zu können, aber ich kann das Knie nicht richtig durchstrecken und nicht richtig belasten. Und wenn man nicht 100 Prozent bringen kann, hat man beim Team nichts verloren.“ Schweren Herzens sagte er ab.

Der Schuh, warum es auswärts in der Platzierungsrunde nicht klappt, drückt auch Lindner: „Wir sind immer schlecht gestartet und spielen nicht hart genug. Ehrlich gesagt kann ich auch nicht genau sagen, warum das so ist.“ Bevor es in den nächsten Tagen auf die Behandlungsbank geht, streute der junge Verteidiger noch eine vielsagende Botschaft ein: „Im Play-off gibt’s keine zweite Chance.“ Als Fünfter oder Sechster würden die Haie am 26. Feber auswärts in die Best-of-Viertelfinal-Serie starten. Da braucht’s viele harte Kerle.