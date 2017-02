Aus St. Moritz: Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – „Ich weiß gar nicht, an welchem Tag der WM-Riesentorlauf stattfindet“, überlegt Eva-Maria Brem. Was sie für gewöhnlich zum Auftakt einer Großveranstaltung verinnerlicht hat, ist nur noch Nebensache. Schon im November hat ihr Leben eine abrupte Wendung genommen, sie aus dem Rennen geworfen. Schien- und Wadenbein der Tirolerin halten nun Schrauben, Nägel und Platten zusammen.

Brem ist nicht die Einzige, die in St. Moritz wohl um Edelmetall gefahren wäre. Im Jänner erwischte es aus Österreichs Team auch Conny Hütter mit derselben Diagnose wie zwei Monate zuvor Carmen Thalmann: Kreuzbandriss und Saisonende. Morgen meldet sich die Steirerin öffentlich zu Wort, die Ski-WM wird nur ein untergeordnetes Thema sein.

Wie derzeit bei Aksel Lund Svindal, der zuhause in Oslo anstatt in der Schweiz weilt und noch während der WM einige Tage in New York verbringen wird. Der fünffache Weltmeister musste sich nach Kreuzbandriss und Meniskusschaden 2016 in Kitzbühel aufgrund von Schmerzen vor drei Wochen erneut am rechten Knie operieren lassen.

Svindals Teamkollege Kjeti­l Jansrud bedauerte: „Ohne ihn fehlen 33 Prozent unseres Teams. Wir vermissen ihn immer.“ Ein weiterer fünffacher Weltmeister muss ebenfalls auslassen: Mit Ted Ligety fehlt der Dominator der WM-Riesentorläufe der letzten Jahre. Der US-Amerikaner und Marcel Hirschers größter Widersacher holte als bislang einziger Skirennfahrer dreimal in Folge (2011, 2013 und 2015) in dieser Disziplin Gold. Der 32-Jährige hatte noch im Oktober als Fünfter in Sölden sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert, sich aber im Jänner einer Bandscheibenoperation unterziehen müssen. „Es ist hart, das anzunehmen. Aber ich hoffe, dass nach dieser Operation auch mit meinen jahrelangen Rückenschmerzen Schluss ist“, schrieb Ligety unlängst.

Noch im vorletzten Abfahrtsrennen vor der WM verlängerte sich die Liste an Verletzten erneut: Bei der ersten von zwei Abfahrten in Garmisch wurden sowohl Steven Nyman (Abfahrts-Vierter in Vail 2015) als auch der Überraschungszweite von Kitzbühel, Valentin Giraud Moine, zu einer WM vor dem TV-Gerät verurteilt. Dabei hatte es den 25-jährigen Franzosen ganz schlimm erwischt: Moine wurde am Freitag am einen, dieser Tage auch am anderen Knie operiert.

Spektakulär präsentiert­e sich auch Nadia Fanchini. Die Italienerin hatte die vom Schlüsselbein bis zum Ellbogen reichende Narbe ihres beim Altenmarkt-Training erlittenen Oberarmbruchs gepostet. Viele müssen also ausgerechnet bei einem Großereignis sprichwörtlich ihre Wunden lecken, wie auch der für Deutschland startende Tiroler Fritz Dopfer. Karriereenden der Ausgefallenen waren bis zum WM-Start dennoch kein Thema. „Ich werde stark und schnell zurückkehren“, prophezeite Ligety. Auch Svindal ließ sich im Blümchenhemd im Krankenbett keine Zweifel an einem Comeback anmerken. Die Tirolerin Brem ebenfalls nicht: „Am Anfang ist es hart, wenn sich dein Leben so plötzlich verändert, ans Aufhören denke ich aber nicht. Dafür fahre ich zu gerne Skirennen.“ Auch wenn diese derzeit den Tagesablauf nicht bestimmen: „Sollte ich grad daheim sein, schaue ich mir sicher etwas im Fernsehen an, den Wecker stelle ich mir dafür aber nicht.“

Weitere Absage: Der Südtiroler Christoph Innerhofer wird wegen des Haarrisses im linken Wadenbein auf die WM verzichten: „Der Druck auf das Wadenbein ist zu groß, in beiden Testläufen hat es mich geschmissen. Unter diesen Voraussetzungen habe ich keine Chance auf eine Medaille.“