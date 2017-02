Der fünffache WM-Medaillengewinner Jakov Fak muss die Biathlon-Titelkämpfe in Hochfilzen und den Rest der Weltcupsaison auslassen. Der 29-jährige Slowene laboriert bereits seit mehreren Monaten an gesundheitlichen Problemen. Am Montag erklärte der Weltmeister von 2012 (Einzel) und 2015 (Massenstart) seine Saison bei der Kaderpräsentation des slowenischen WM-Teams in Ljubljana für beendet. (APA)