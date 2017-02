Aus St. Moritz: Roman Stelzl

Mit 100 Prozent Gefälle beginnt die Ski-WM in St. Moritz heute im berüchtigten freien Fall der Herren-Abfahrt – für Österreich sollen die Wettkämpfe alles andere als im Bodenlosen enden. Vielmehr soll es eine WM der Erfolge werden. „Sechs bis acht Medaillen“, ist die fast schon gewohnte Vorgabe von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Bleibt nur die Frage: Wer setzt das wo um?

Super-G: Die einzige Disziplin, in der Österreich zwei Titelverteidiger von 2015 in Beaver Creek (USA) am Start hat. Die Euphorie passt: Weltmeister Hannes Reichelt zeigte mit Rang zwei in Santa Caterina auf, Matthias Mayer ist seit dem Super-G-Triumph im Jänner in Kitzbühel ein Top-Favorit. Daneben stand Max Franz in allen vier Saisonrennen unter den Top Ten. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Anna Veith seit Rang drei beim Comeback in Cortina d‘Ampezzo eine heiße Kandidatin, aber keine konstante Podestfahrerin. Und die Oberperferin Stephanie Venier, Zweite von Garmisch, ist in Hochform. Daneben wurden gestern Tamara Tippler, Christine Scheyer und Nicole Schmidhofer nominiert. Medaillenchance Herren: 85 Prozent. Damen: 50 Prozent.

Abfahrt: Seit ganzen zwölf Jahren sind Österreichs Herren ohne WM-Medaille, die letzte in Gold gab es 2003 durch Michael Walchhofer. Wo? Genau, in St. Moritz. Und nun wollen die Österreicher im Schweizer Nobelort wieder zum König der Königsdisziplin werden. Die Ausgangslage dafür war seit der WM 2011 nicht mehr so gut: Reichelt (Sieger in Garmisch bei der Generalprobe) und Franz (Sieger beim Klassiker in Gröden) sind Sieganwärter. Olympiasieger Mayer, heuer einmal Achter, ist ein Mann für große Auftritte. „Sie sind alle gut drauf. Aber ich mache keine konkreten Medaillenvorgaben für die Athleten“, sagte Herren-Chef Andreas Puelacher vor dem heutigen ersten Training.

Bei den Damen ruhen die Hoffnungen wie im Super-G allen voran auf Veith und auf Zauchensee-Sensationssiegerin Scheyer. Die einzige ÖSV-Weltmeisterin der letzten 14 Jahre, Elisabeth Görgl (2011), fehlt ebenso wie die verletzte Steirerin Cornelia Hütter. Chance Herren: 70 Prozent. Damen: 40 Prozent.

Kombination: Marcel Hirscher wird sich heute wohl erstmals im Training auf die Abfahrtsstrecke wagen. Österreichs Ski-Star ist Titelverteidiger – und der Salzburger, der fünf WM-Starts plant, ist ein fixer Medaillenkandidat. Der Tiroler Romed Baumann – WM-Dritter 2013 in Schladming – ist als Außenseiter gesetzt. Michaela Kirchgasser, Fünfte bei der einzigen Damen-Kombi der Saison, soll überraschen. Die Tirolerin Ricarda Haaser, die beim Super-G zusehen muss, dürfte mit von der Partie sein. Ein gutes Omen: Seit 1989 (!) holten die Damen immer eine Medaille. Chance Herren: 80 Prozent. Damen: 30 Prozent.

Teambewerb: Das Parallel-Event wird zum sechsten Mal ausgetragen, dreimal hieß der Weltmeister Österreich. Zweimal gab es Silber. Diese Medaille darf normal nicht in der Statistik fehlen, vor allem weil mit Hirscher und der Tirolerin Stephanie Brunner die besten Riesentorlauf-Asse mit von der Partie sein sollen. Chance: 90 Prozent.

Riesentorlauf: Genau heute vor sechs Jahren geschah in Hinterstoder etwas nahezu Unvorstellbares: Marcel Hirscher schied in einem Weltcup-Riesentorlauf aus. 49 Bewerbe ohne Ausfall und 18 Siege später trägt der 27-jährige Salzburger längst den Ski-Adelstitel „Phänomen“. 2015 und 2013 holte Hirscher jeweils Silber, zweimal hinter Ted Ligety (USA). Der US-Star fehlt. Die große Chance? Da wird allen voran Alexis Pinturault (FRA) etwas dagegen haben. Der Tiroler Manuel Feller ist wie Philipp Schörghofer gut für eine Überraschung.

Bei den Damen richten sich alle Blicke neben Titelverteidigerin Veith auf Stephanie Brunner. Die Tuxerin, Vierte in Sölden, steht im Fokus. Eine Last? „Die Leute können reden, was sie wollen. Ich konzentriere mich auf mich“, sagt die 22-Jährige. Herren: 85 Prozent. Damen: 35 Prozent.

Slalom: Die Damen warten seit 21 Weltcup-Slaloms auf einen Podestplatz, hoffen ganz auf Bernadette Schild (zweimal Fünfte diese Saison). Bei den Herren läuft alles auf ein Duell von Henrik Kristoffersen (NOR) und dem dreifachen Saisonsieger Hirscher hinaus. Feller und der Flirscher Michael Matt sind in Lauerposition. Schlechtes Omen: 2015 schied Hirscher nach vier WM-Starts im zweiten Lauf aus. Das soll heuer anders sein. Herren: 75 Prozent. Damen: 20 Prozent.