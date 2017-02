Sie sind sehr froh, heute überhaupt am Start stehen zu können, sagen sie getrennt von einander übereinstimmend. Für Anna Veith, Lara Gut und Lindsey Vonn war die Ausgangslage schon einmal deutlich besser. Die Super-G-Titelverteidigerin Veith hadert weiterhin mit den Folgen ihrer schweren Knieverletzung vor über einem Jahr: „Es kann sein, dass ich Druck geben kann, es kann aber auch anders sein. Das, was früher war, kann man nicht mit dem vergleichen, was jetzt ist.“ Eine Medaille wäre eine Sensation. Gut, dreifache Saisonsiegerin im Super-G, leidet noch unter den Nachwehen ihres Sturzes in Cortina: „Ich kann nicht lange gehen, stehen und sitzen. Kälte macht das Ganze noch schlimmer. Aber um rund eine Minute Ski zu fahren, reicht es.“ Vonn, deren Oberarm eine lange Narbe ziert, ist ebenfalls eingeschränkt: „Ich kann die Skistöcke zwar halten, wenn ich den Arm aber zu lange belaste, tut er weh.“ Es wäre jedoch nicht die US-Amerikanerin, würde sie nicht auch von Medaillen reden: „Entweder ich siege oder ich scheide aus.“ Ein Motto, das die 31-Jährige bereits zuletzt bei ihrem Sieg in Garmisch und den Stürzen in Cortina unter Beweis stellte. Von Vonns Ansage hält Veith hingegen nichts: „Wenn man sich davor über Siegen oder Fliegen Gedanken macht, klappt meist beides nicht.“ Auch Lokalmatadorin Gut will nur alles gut machen: „Wenn ich das Beste gegeben habe, bin ich zufrieden. Das Endergebnis kann ich ohnehin nicht beeinflussen.“