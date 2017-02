Wer bei sportlichen Großveranstaltungen in Erinnerung bleiben will, muss in die Medaillenränge. Wie sich WM-Gold anfühlt, wissen Sie ja seit 2009, seit Ihrem Sieg im Massenstart in Pyeongchang. Dieses WM-Erlebnis ließe sich wohl nur mit einer Medaille bei Ihrer Heim-WM toppen. Wie reell sind die Chancen?

Dominik Landertinger: So groß, dass ich zumindest davon träumen kann. Ich bin mir aber darüber im Klaren, dass ich dazu jenes Glück brauche werde, das anderen vielleicht just an diesem Tag fehlt. Ich habe sehr hart darauf hingearbeitet, in Top-Form an den Start gehen zu können.

Sie haben seit Ihrem Bandscheibenvorfall Ende September des Vorjahres schwere, harte Zeiten hinter sich. Wie groß war die Angst, bei der WM als Lokalmatador nur Zuschauer zu sein?

Landertinger: Ich weiß nicht, was mich mehr geschmerzt hat: der Rücken oder die Vorstellung, dass ich die ganze Saison werde schmeißen müssen.

Donnerstag, 14.45 Uhr, geht die WM mit dem Mixed-Bewerb los. Kommt sie Ihnen doch ein paar Tage, ein paar Wochen zu früh? Oder: Wie viele Prozentpunkte fehlen Ihnen noch auf Ihre physische und psychische Bestverfassung?

Landertinger: Das lässt sich nicht in Tagen rechnen, auch nicht in Prozentpunkten. Das Gefühl sagt mir, dass der Zeitpunkt passt. Die jüngsten Weltcupeinsätze haben die Art und Weise der konditionellen Aufholjagd bestätigt. Dabei muss erwähnt werden, dass ich toll unterstützt worden bin. Die physiotherapeutische Abteilung hat genauso hart gearbeitet wie ich. Und wenn ich psychisch down war, hat man mir Mut injiziert. Ein Wahnsinn wär’s, wenn ich mich dafür mit einer Medaille bedanken könnte.

In welcher Disziplin stehen die Chancen am besten?

Landertinger: In erster Linie als Teil der Staffel. Da wissen wir um unsere Stärke. Und dass ich mein WM-Gold 2009 im Massenstart gewonnen habe, ist kein Zufall. Ich mag den Kampf Mann gegen Mann in dieser zugespitzten Form.

Man kann davon ausgehen, dass die Atmosphäre einer Heim-WM auf der Loipe zusätzliche Kräfte freizusetzen vermag. Wie schaut es da aber beim Schießen im von Erwartungsdruck überquellenden Stadion aus?

Landertinger: Ich tendiere dazu, den Druck als etwas Positives, als Energielieferant zu interpretieren. Dass in einen Erwartungen gesetzt werden, muss man sich ja erst einmal verdienen. Irgendwie ist das ja das Salz des Spitzensports. Was letztlich passiert, weiß man nie. Aber die Versagensangst nehme ich sicher nicht mit auf die Loipe oder den Schießstand.

Mitfahren tut aber einer, der die übrige Weltelite seit Jahren doch einigermaßen verängstigt: Martin Fourcade. Was hat der fünffache Gewinner des Gesamtweltcups, was die anderen nicht haben?

Landertinger: Er hat die vielen Siege, die ihm viel Selbstvertrauen geben. Und er siegt, weil er viel Selbstvertrauen hat. Er ist sich seiner Klasse bewusst, Selbstzweifel sind ihm fremd. Punktuelle kleine Rückschläge im Verlauf eines Wettkampfes können ihm mental nichts anhaben. Alles, was er erreicht hat, vermittelt ihm das Gefühl von Unverwundbarkeit. Er ist der beste Schütze und ist läuferisch nur ganz schwer zu schlagen. Ein kompletter Athlet. Er ist faszinierend. Auch für uns.

Kann man von ihm etwas lernen? Und was?

Landertinger: Zumindest versuchen es alle. Wir analysieren ihn in allen Details, messen uns an ihm, lernen von ihm. Und hoffen, ihm näher zu rücken. Letztlich sind es ja nur Nuancen, die er uns voraus ist.

Mit Simon Eder und Lisa Hauser sind zwei Biathlon-Aushängeschilder trainingsmäßig ein wenig vom Skiverband abgerückt. Sie haben Ihre eigenen Trainer. Können Sie sich diesen Schritt zur Individualisierung auch vorstellen?

Landertinger: Ich fühle mich im ÖSV rundum wohl, ich will das Miteinander. Wir haben ein erstklassiges Trainerteam, erstklassige Serviceleute, perfekte Betreuung. Aber ich verstehe auch die, die andere Weg­e gehen wollen. Das sind die Entscheidungen mündiger Athleten. Manchmal hilft ja auch zusätzliches Know-how von außen. Zumindest beim Schießen setze ich auch auf zusätzliches Wissen: Günthe­r Schmid ist so etwas wie ein Nachhilfetrainer.

Wer so erfolgreich ist wie Fourcade, ist nicht immer beliebt. Arroganz wird ihm nachgesagt, Unnahbarkeit, Exzentrik – zuweilen wird er sogar als Ronaldo des Biathlon apostrophiert?

Landertinger: Ich kann nur sagen, dass er ein umgänglicher, angenehmer Kollege ist. Freilich einer, der im Wettkampf mit allen Wassern psychischer „Kriegsführung“ gewaschen ist.

Apropos umgänglich und angenehm. Europa ist dabei, sich politisch wieder auseinanderzudividieren. Der Biathlon-„Zirkus“ scheint aber als Multikulti-Truppe diesem Trend entgegenzustehen.

Landertinger: Richtig. Wir respektieren einander. Die Herkunft ist kein Thema. Es gibt keine Vorurteile. Jeder hat Freunde aus allen Nationen. Manche heiraten sogar untereinander – wie der Norweger Björndalen die Weißrussin Domracheva.

Das Thema Doping schien jüngst das Klima unter den Nationen doch etwas zu trüben. Martin Fourcade fordert nach Doping-Enthüllungen rund um 31 russische Biathleten ein hartes Vorgehen gegen die Sünder.

Landertinger: Ich auch. Von mir aus soll oder kann man auch lebenslänglich sperren. Aber erst wenn die Schuld er- und bewiesen ist. Die Unschuldsvermutung ist ein rechtsstaatliches Grundprinzip, gilt also im Sport wie im übrigen Leben auch. Ein Klima nebuloser Verdächtigungen hilft niemandem weiter. Und ganz ehrlich kotzt mich das auch an.

Das Gespräch führte Hubert Winklbauer