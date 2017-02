Innsbruck – Gregor Schlierenzaue­r muss nach seinem Sturz vorgestern in Oberstdorf verletzungsbedingt pausieren. Die gestrige Magnetresonanz-Untersuchung in Innsbruck ergab laut Wulf Glötzer eine „Zerrung bis Einriss“ des inneren Seitenbandes im rechten Bein (neben Prellungen und Hämatom). Für das Antreten bei der am 22. Februar beginnenden Nordischen WM in Lahti sieht der Arzt eine „50:50-Chance“. „Wenn ich nicht hundertprozentig fit bin, hätte es auch keine wirkliche Priorität“, teile der Fulpmer selbst per Videobotschaft mit. Der 27-Jährige betonte jedoch, positiv eingestellt zu sein.

Diesen Eindruck vermittelte der zweifache Gesamtweltcup- und Tourneesieger auch in einem Interview, für welches er sich zwei Tage vor seinem Sturz für die TT Zeit genommen hatte. Dabei sprach er über seine Auszeit, über neue Sichtweisen, Ziele und Veränderungen beim Skispringen.

In Ihrer selbstgewählten Auszeit haben Sie sich komplett zurückgezogen. War das schmerzhaft?

Gregor Schlierenzauer: Was ist schmerzhaft?

Zu sehen, wie die Kollegen von Wettkampf zu Wettkampf ziehen.

Schlierenzauer: Es war insofern nicht schmerzhaft, weil ich selbst den Entschluss gefasst habe, den Abstand zum Skispringen und damit zum Höher, Weiter und Schneller zu suchen. Ich sage es immer so: Andere erwischt es härter. Und es gibt genügend Schicksalsschläge, die viel schlimmer sind. Natürlich ist man im Auge des Betrachters in dieser Situation gefangen. Natürlich bricht erst einmal eine Welt zusammen. Wenn man joblos ist, wenn man verletzt ist, wenn man sich die Fragen stellt: Wer ist man? Was will man? Was gibt einem am Ende des Tages Energie? Das war eine sehr bewegende und erfahrungsreiche Zeit. Ich habe das gebraucht. Es ist ein Kapitel in meiner Karriere, das zu mir gehört.

Was haben Sie in dieser Zeit gefühlt?

Schlierenzauer: Es waren sowohl positive als auch negative Gefühle. Ich wollte planlos in den Tag hineinleben, mich auskurieren, ganz alltägliche Dinge machen, vermisste Zeiten nachholen. Da der Beginn meiner Karriere und der Verlauf extrem waren, habe ich auch diesen extremen Schritt gebraucht. Dieses bewusste Zurücknehmen hat mir menschlich gutgetan.

Wie haben Sie Ihren Alltag gestaltet?

Schlierenzauer: Ich habe es sehr genossen, nicht immer in der Öffentlichkeit zu stehen. Kaffee zu trinken und ins Kino zu gehen, mich mit Familie und Freunden zu treffen. Auch einmal in anderen Ländern die Sau rauszulassen, ohne erkannt zu werden. Das ist ein Punkt, an dem ich stark gearbeitet habe. Immer in der Öffentlichkeit zu stehen, ist nicht immer einfach, speziell in sehr jungen Jahren.

Etwas, das Sie so nicht gekannt hatten ...

Schlierenzauer: Ja, und ich habe mir ein Herz gefasst, das durchzuziehen. Auf das zu hören, was mein Inneres sagt, was gut für mich ist. Ich wollte das schon 2013 nach meinem zweiten Gesamtsieg im Weltcup machen. Aber das ist immer schwierig, wenn im Jahr darauf Olympiasaison ist. Und so bin ich mehr oder weniger durch meine Leistungen, die immer noch gut waren, in diese Sackgasse gezwungen worden.

Der Olympia-Sieg fehlt noch zu einer perfekten Karriere. War das Ihre Motivation zurückzukehren?

Schlierenzauer: Gegen­frage: Muss die Karriere perfekt sein, um sich wohlzufühlen oder um glücklich zu sein? Als Spitzensportler, der sich immer verbessern will und den Drang hat, die geile Bewegung zu spüren. Entschuldigen Sie den Ausdruck – aber es ist ja so geil. Das macht süchtig. Du hast unglaubliche Adrenalin-Ausstöße, die auch gemessen werden. Das erleben zu dürfen, das ist etwas Besonderes. Wenn du das am Ende des Tages mit einer Medaille oder einem Pokal bestätigt bekommst, ist das schön. Aber in zehn Jahren ist der Pokal verstaubt. Es gibt ein chinesisches Sprichtwort: Nicht der Sieg, sondern der Weg führt zum Ziel. Genau das darf ich jetzt erleben. Das ist schlussendlich viel, viel mehr wert als eine Goldmedaille. Deswegen freu’ ich mich auf alles, was kommt. Und ja, es ist mein Ziel, Olympiasieger zu werden, und ich mache Mentaltraining und es ist positiv und schön.

Schätzen Sie das Ski­springen wieder mehr?

Schlierenzauer: Man schätzt es anders. Wenn die Latte so hoch gelegen ist wie bei mir, wo es letztlich nur noch um Siege ging. Ein zweiter Platz war schon eine Enttäuschung. Dann fängt man an zu sagen: Das war jetzt weniger gut und das und das. Dann lebt man irgendwann im Mangel. Ich schätze jetzt meine 53 Weltcupsiege. Ich schätze, dass das etwas Ungewöhnliches ist. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass es nur Skispringen ist. Der Blickwinkel ist ein anderer.

Sie definieren sich also nicht mehr über Ergebnisse?

Schlierenzauer: Ich definiere mich beim Skispringen schon noch über Topsprünge, die Ergebnisse kommen dann von alleine. Ich bin nicht so gestrickt, dass ich nur dabei sein möchte und ein tolles Essen bekomme. Ich will wieder ganz nach oben kommen. Aber es ist nicht mehr so engstirnig. Man sagt auch mal zu sich: Heute ist es mir nicht so gut gegangen! Und ich nehme mir Zeit.

Ein gutes Essen zu bekommen?

Schlierenzauer: Wenn man im Weltcup unterwegs ist, checkt man von Hotel zu Hotel ein, bekommt alles, was man braucht. Das ist alles normal, weil man ganz auf den Bewegungsablauf auf der Schanze fokussiert ist. Was auch so sein muss. Der Rest wird einem mehr oder weniger abgenommen. Zuhause, in meiner Auszeit, gab es eben auch alltägliche Dinge zu erledigen. Aber diese anderen Dinge wahrzunehmen, haben mich mit Sicherheit auch geerdet.

Was hat sich beim Skispringen in Ihrer Auszeit verändert?

Schlierenzauer: Die Aero­dynamik und Geschwindigkeit werden immer bedeutender. Die Athletik der Springer ist nicht mehr ganz so wichtig. Diesbezüglich muss jeder für sich selbst ein System, eine Technik und ein Set-up finden, das ineinandergreift.

Wie sehen Sie die Entwicklun­g weg von der Athletik?

Schlierenzauer: (lange Paus­e, überlegt). Was soll man dazu sagen? Da können wir nach der Saison noch einmal drüber reden. Es hat immer Vor- und Nachteile. Es ist sehr sensibel geworden durch Materialveränderungen wie enge Anzüge, wie Stabbindung, wie kürzere Ski, wie die Gewichtslimitierung. Das heißt, die Dichte wird immer enger. So richtige Top-Seriensieger gibt es nicht mehr. Peter Prevc war vergangene Saison eine Riesen-Ausnahme.

Sie haben vor Ihrer Rückkehr in den Weltcup gesagt, Sie fühlen sich wie ein Rennpferd, das nicht losgelassen wird. Wie fühlen Sie sich seit Ihrer Rückkehr?

Schlierenzauer: Was machen Sie für einen Sport?

Ich gehe unter anderem Ski-Touren.

Schlierenzauer: Ich fühle mich so, wie wenn Sie einen Gipfel mit den Tourenski erreicht haben und runterschauen.

Das Gespräch führte Susann Frank