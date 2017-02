Aus St. Moritz: Roman Stelzl

St. Moritz – Waren das 2003 noch Zeiten, als Hannes Reichelt mit Nervosität und Vorfreude zu einer Pressekonferenz ging. Von beiden Gefühlen wird beim routinierten 36-jährigen Salzburger inzwischen nur noch wenig übrig sein – und umso wertvoller ist daher der Rückblick auf die Ski-Weltmeisterschaft vor 14 Jahren in St. Moritz.

Damals saß Reichelt, 22, mit roten Backen beim Vorgespräch zum WM-Super-G. Sein Platz war zwischen Hermann Maier und Stephan Eberharter. „Die einzige Frage, die ich damals gestellt bekam, war, ob ich den Hermann oder den Stephan als Favoriten sehe“, erinnert sich Reichelt mit einem dicken Grinser an seine erste WM-Teilnahme. Eberharter gewann vor Maier, Reichelt schied aus. Die WM war damit vorbei.

Nun, all die Jahre später, ist die Sachlage ganz anders. Im heutigen Super-G (12 Uhr, live ORF eins) ist Reichelt nicht nur Österreichs einziger WM-Beitrag, der auch schon 2003 im Schweizer Nobelort mit dabei war. Er ist vielmehr Titelverteidiger, Sieganwärter und überdies der letzte Sieger in einem Weltcup-Speed-Bewerb (Sieg in der Garmisch-Abfahrt). Wie sich das anhört? „Sehr gut“, sagt der zwölffache Weltcupsieger, der Ende 2016 mit Rang zwei in Santa Caterina sein bestes Super-G-Ergebnis dieser Saison einfuhr. Was für ihn spricht: Wie schon beim WM-Triumph 2015 in Reichelts Erfolgsheimat Beaver Creek (USA) ist die Höhenlage (Start auf 2640 Metern) in St. Moritz eine wichtige Komponente. Das ist ebenso ein gutes Omen wie die Tatsache, dass Reichelt ein Mann für große Rennen ist. Das gilt für die WM 2015 ebenso wie für die Klassiker-Abfahrten in Kitzbühel (2014) und Wengen (2015). „Der Topfavorit kommt für mich aber aus Norwegen – und heißt Kjetil Jansrud“, sagte Reichelt und schoss die Vorschusslorbeeren in den Wind.

Doch die Favoritenrolle wurde er damit ebenso wenig los wie der Norweger Jansrud. Und der Kärntner Matthias Mayer. Der Abfahrts-Olympiasieger ist mit seinem Triumph im Super-G von Kitzbühel bei den Buchmachern auf der ersten Seite – und das umso mehr, weil der Kurssetzer beim Rennen in der Gamsstadt (Alberto Ghidoni aus Italien) derselbe ist wie heute in der Schweiz. „Er ist bekannt dafür, dass er sehr schnell und abfahrtsähnlich steckt. Das spricht für Matthias Mayer“, meinte Österreichs Ex-Weltmeister und FIS-Renndirektor Hannes Trinkl, der gestern den Freien Fall aus nächster Nähe unter die Lupe nahm und für heute „sehr gute Pistenverhältnisse“ erwartet.

Mayer nahm sich selbst aber aus dem Fokus und schob wie so viele seiner Kollegen die Schweizer Lokalmatadore vor. „Die haben hier schon sehr starke Leistungen gezeigt und wollen vor allem daheim alles geben“, meinte der bestplatzierte Österreicher im Super-G-Weltcup. Seine starke Saison will der Kärntner Max Franz krönen, Vincent Kriechmayr kann überraschen. Das Gleiche gilt für Marcel Hirscher – auch wenn der im Vorfeld wie gewohnt alle Kameras auf sich zog. „Es wird sehr zügig gesteckt sein“, blickt der 27-jährige Salzburger voraus. Seine Hoffnung liegt auf vielen Kurven. Es wäre wohl sein einziger Trumpf.