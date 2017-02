Aus St. Moritz: Roman Stelzl

St. Moritz – Es ist Spätsommer. Die letzten Tage der Vorbereitung auf die Weltcup-Saison stehen an. Während Österreichs Ski-Stars auf teuren Liftanlagen in Neuseeland, Zermatt oder sonst wo trainieren, alle Feinheiten und Annehmlichkeiten inklusive, schultert Simon Breitfuss-Kammerlander in einer Wüste aus Schotter, Fels und Eisresten auf über 5000 Höhenmetern seine Skie­r. Es geht bergauf. Zu Fuß. Lift gibt es hier keinen. Sein Ziel ist der Berg Chacaltaya in Bolivie­n, der mit 5421 Metern das ehemals höchste Skigebiet der Welt krönte, das aufgrund der Gletscherschmelze nicht mehr in Betrieb ist. Eine Eisplatte für die kurze Abfahrt ist übrig – sie ist die Trainingsheimat des 24-jährigen Pitztalers, der seit sechs Jahren in Bolivien lebt und heute sein Debüt bei einer Ski-Weltmeisterschaft gibt.

„Das ist ein gutes Höhentraining. Sonst trainieren wir auf der anderen Seite des Tals, gehen zu Fuß auf etwa 6000 Meter und fahren dann runter“, erinnert sich Breitfuss-Kammerlander an die Vorbereitung auf seine erste Weltcup-Saison 2016/17.

Sein Vater Rainer sitzt neben ihm im Wohnmobil auf einem St. Moritzer Parkplatz. Er war ehemals Skitrainer in Argentinien und zugleich der Grund für die Südamerika-Liebe seines Sohnes, der am End­e des Pitztals in St. Leonhard aufwuchs. „Mit acht Jahren war ich das erste Mal in Bolivien. Mit 18 war für mich schnell klar, dass ich dort studieren will“, fährt der Sportstudent fort, der in El Alto in der Nähe von Boliviens Hauptstadt La Paz auf über 4000 Metern lebt.

Sein Traum wurde bald nach Studiumsbeginn konkret: Ski-Profi, Weltcup, WM, Olympia. Die Entscheidung für den bolivianischen Skiverband (zugleich eine Art Alpenverein) war naheliegend. Es war die Geburtsstunde eines Zwei-Mann-Teams, Vater Rainer wurde Trainer, Servicemann und Betreuer in einem.

Der Weg sollte in die Weltspitze führen – doch dafür mussten die nötigen Punkte her. Also ging es für Breitfuss-Kammerlander auf Südamerika-Tour. „Ingesamt sind wir im Sommer 15.000 Kilometer durch Länder wie Chile oder Argentinien gefahren. Das Auto war am Anfang noch neu, danach nicht mehr ganz“, erinnert sich der 1,85 Meter große Doppelstaatsbürger. Mitten drinnen waren beim Leih­auto Ölwechsel und Ähnliches fällig. Mitten in der Pampa.

Am Ende hatte das Vorhaben aber gefruchtet: Im Oktober 2016 folgte beim Riesentorlauf in Sölden das Weltcup-Debüt. Auf Rang 78. 8,67 Sekunden zurück. In Summe war Breitfuss-Kammerlander heuer in 13 Slaloms und Riesentorläufen mit von der Partie, zuletzt gab es fünf Ausfälle.

An der Zielsetzung hat das beim früheren Tiroler Nachwuchs-Athleten nichts geändert: „Ich will möglichst bald unter die Top 30. Die Top Ten sind sicher auch einmal ein Ziel – wieso denn nicht?“

Doch die Mittel für die Reise durch den Weltcup-Zirkus sind trotz der Ambitionen begrenzt in einer Saison, die von der (alten) Heimat Pitztal aus bestritten wird. Von Ort zu Ort geht es mit geliehenen Wohnmobilen weiter, die Unterkunft, Ski-Serviceraum und Trainingsstätte in einem sind.

Alleine zum Weltcup nach Levi waren es hin und zurück „etwa 8000 Kilometer“. Insgesamt werden es auch hier also bereits über 15.000 Weltcup-Fahrkilometer sein.

Bei der WM wird der ehrgeizige Athlet dreimal starten. Neben dem heutigen Super-G ist der Startplatz in Riesentorlauf und Slalom bereits gesichert. In erster Linie geht es darum, „Erfahrungen zu sammeln“, wie Vater Rainer sagt. Die Richtung stimmt, die Motivation ist da. Bei Olympia 2018 oder bei der WM 2018 sollen die Früchte geerntet werden. Davor geht es aber noch quasi per Anhalter durch die Ski-Galaxis. Und auf die Berge Südamerikas. Egal, ob mit oder ohne Skilift.