Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie eröffnen nach ein paar Tagen Pause heute in der Tiwag-Arena wieder den Trainingsbetrieb. Am 14. Februa­r (19.30 Uhr) geht es in der Platzierungsrunde der Erste Bank Eishockey Liga zuhause gegen den HCB Südtirol weiter. In der Hoffnung, dass Headcoach Rob Pallin sein Team wieder im Vollbesitz aller Kräfte wähnt.

Für Daniel Mitterdorfer (27) und Mario Huber (20) wurde die Pause mit der Einberufung zum A-Team ohnehin gestrichen. Mit dem Adler auf der Brust lässt es sich aber dennoch gut leben. „Es läuft so weit gut und wir haben eine coole Truppe“, erklärt Mitterdorfer, der heute neben Villachs Markus Schlacher womöglich sogar in der ersten Abwehrreihe beginnt. Nach knapp 40 Spielen im Teamdress kann den Dani nicht mehr so viel überraschen.

In Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft Division IA Gruppe in Kiew (UKR) stehen bis April noch vier weitere Termine auf dem Programm. „Wenn man in Graz eine gute Visitenkarte abgibt, ist das aber sicher nicht schlecht“, weiß Mitterdorfer, ehe er zu Teamkollege Mario Huber blickt. Der Angreifer muss im 28-Mann-Kader heute noch passen, will sich in der Folge bei möglichen Einsätzen gegen Norwegen (Freitag) oder Frankreich (Samstag) empfehlen. Schließlich steht für beide auch die Zukunft auf dem Spiel. „Es ist immer lässig, fürs Nationalteam spielen zu dürfen“, sagt Huber, der mit selbstkritischem Blick aufs Innsbrucker Haifischbecken ergänzt: „Eine gute Saison alleine ist zu wenig.“

Nach einigen Absagen (zuletzt Brian Lebler oder Konstantin Komarek) schickt ÖEHV-Teamchef Roger Bader eine junge Mannschaft in die „Tauglichkeits-Tests“ gegen drei A-WM-Nationen. Empfehlungen nimmt er gerne entgegen, denn neben dem arrivierten Grundstock ist noch genügend Platz. „Eine Mannschaft bauen ist wie ein Bild malen“, streute er unlängst philosophisch ein.

In diversen Nachwuchs-Teams können sich weitere Tiroler in dieser Woche ins Rampenlicht spielen.