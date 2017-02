Von Roman Stelzl

St. Moritz - Das instabile Wetter über dem Schweizer St. Moritz gab Romed Baumanns Hoffnung einen letzten Aufschwung, doch um kurz nach 16 Uhr war auch diese Hoffnung am Donnerstag vom Winde verweht. Der Hochfilzner bekommt im Training am Freitag (9.30 Uhr) keine letzte Chance, muss bei der Abfahrt der Ski-WM in St. Moritz (SUI) am Samstag zusehen. Damit scheiterte der 31-Jährige zum sechsten Mal in der Quali für ein Großereignis.

„Es war mein großes Saisonziel, bei der WM-Abfahrt dabei zu sein. Jetzt muss ich schauen, wo ich die Motivation bekomme", meinte Baumann, der im direkten Duell Matthias Mayer unterlegen war. Die Enttäuschung war dem WM-Vierten von 2011 anzusehen. „Man kann es drehen, wie man will. Wenn ich fahre, ist Matthias angefressen, sonst bin ich es. Da gibt es nur einen Sieger und einen Verlierer. Es ist bitter, aber es trifft anscheinend bei solchen Entscheidungen immer die Österreicher", meinte der zweifache Weltcupsieger, der noch nicht auf die Kombination am Montag vorausblicken wollte.

In einem chaotischen zweiten Abfahrtstraining hatte das Wetterphänomen Maloja-Schlange (Hochnebel über dem Tal) wieder zugebissen — und den Übungslauf aus den Fugen gehoben. Nach Verschiebung und langer Unterbrechung wurde das Training bei Nummer 24 abgeblasen — und als die Athleten, darun­ter Marcel Hirscher, schon wieder am Heimweg und teils sogar im Hotel waren, hieß es von FIS-Chefrenndirektor Markus Waldner plötzlich: „Alle zurück auf ihre Position. Neustart." Der Nebel hatte sich wie aus dem Nichts verzogen, blauer Himmel war da — das musste genutzt werden. Doch das Wetter im Hochgebirge hält sich selten an den Rennplan der FIS.

Wenige Minuten und sechs Läufer nach Wiederbeginn hieß es erneut: Abbruch. Nun endgültig. „So etwas haben die Fahrer noch nie erlebt. Der Wetterfrosch hat sich geirrt, so etwas kommt vor", meinte Herren-Chef Andreas Puelacher nach dem fast dreistündigen Trainings-Intermezzo. Für Freitag (9.30 Uhr) wurde ein neuerlicher Trainingslauf für alle Athleten auf verkürzter Strecke angesetzt — und das damit zeitgleich mit der Kombination der Damen, die um 10 Uhr mit der Abfahrt startet.

Wenig später ergänzte der Oberhofener Puelacher nach seiner Entscheidung: „Romed ist gut in Form. Am besten ist es jetzt, ihn mal in Ruhe zu lassen. Er ist ein Sportler, er hat noch eine Chance." Nutznießer war natürlich in erster Linie Matthias Mayer. Der Abfahrts-Olympiasieger und Super-G-Sieger von Kitzbühel freute sich mit Rang drei im Training (Baumann Fünfter) über den letzten Startplatz, nachdem der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr eine überragende Bestzeit in den Schnee gezaubert hatte.

„Von der Zeit her war es mit den drei Zehnteln eigentlich eine klare Sache. Deshalb spricht das für mich. Es gibt nicht wirklich einen Nachteil für uns beide", meinte der 26-jährige Kärntner. Für Mayer wird es nach Beaver Creek 2015 (12.) und Schladming 2013 (13.) der dritte WM-Start in einer Abfahrt. Im Super-G war er ausgefallen — Baumann hatte dort bereits Kriechmayr den Vortritt lassen müssen. Der Oberösterreicher bestätigte das Vertrauen als bester ÖSV-Läufer mit Rang fünf.

Am Donnerstag legte er noch einmal nach. Und wie: Mit einem satten Vorsprung von 1,30 Sekunden auf den zweitplatzierten Lokalmatador und Top-Favoriten Beat Feuz hatte der 25-jährige Debütant mehr als überzeugt und sich so das erste Ticket (schnellster Läufer) gesichert. „Ich weiß nicht, ob ich das im Rennen noch einmal so gut hinbekomme", fürchtete Kriechmayr um verschossenes Pulver. Die bereits qualifizierten Saisonsieger Hannes Reichelt (11.) und Max Franz (23.) gingen die Sache eher gelassener an.