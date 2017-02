St. Moritz - Ramona Siebenhofer hat sich mit Platz fünf im zweiten Training das dritte Ticket für die WM-Abfahrt am Sonntag in St. Moritz gesichert. Bei der erneuten Bestzeit von Ilka Stuhec war die Steirerin am Donnerstag zweitbeste Österreicherin hinter Christine Scheyer (3.). Der vierte und letzte ÖSV-Startplatz wird Samstag nach dem letzten Training vergeben, Scheyer und Nicole Schmidhofer waren bereits am Mittwoch fix gewesen.

Ob am Samstag erneut die Trainings-Platzierung zählt oder es am Ende zu einer Trainerentscheidung über den letzten Startplatz kommt, war offen. Auf jeden Fall sind aber Anna Veith, Stephanie Venier und Tamara Tippler weiter im Rennen.

Venier wurde am Donnerstag starke Neunte. „Ich bin eher das Rennpferd“, zeigte sich die Tirolerin ein wenig enttäuscht, dass sie nun noch keinen Platz in der WM-Abfahrt sicher hat. „Ich tu mir mit der Linie und dem Pushen noch etwas schwer“, sagte Venier, die nach guten Trainings und Platz sieben im Super-G aber in einer guten Position ist.

Veith wurde mit 2,37 Sekunden Rückstand nur 23., kämpft aber weiter um einen Abfahrtsplatz. Sich für den Riesentorlauf zu schonen, ist für die lange verletzt gewesene Salzburgerin keine Option. „Man muss realistisch sein. Auch wenn ich da Titelverteidigerin bin, habe ich mit einer Startnummer 25 nur geringe Medaillenchancen“, erklärte sie, warum sie lieber Abfahrtskilometer macht. Ihren großen Rückstand erklärte Veith damit, dass sie noch etwas probiert und zudem einen Ausritt verzeichnet hätte. Was noch besser zu machen sei? „Alles“, antwortete sie lachend.

Mit strahlendem Gesicht ging Siebenhofer durch den WM-Zielraum, nachdem sie die Anforderung eines Top-Fünf-Platzes für die nicht fix qualifizierten Österreicherinnen geschafft hatte. Sie gesellte sich damit zu Zauchensee-Siegerin Scheyer und Super-G-Weltmeisterin Schmidhofer. „Ich freue mich irrsinnig, dass ich das heute so erledigt habe“, jubelte die Steirerin. (APA)