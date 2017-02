St. Moritz - In souveräner Manier entschied Vincent Kriechmayr am Donnerstag die interne ÖSV-Qualifikation für sich. Der Super-G-Fünfte stellte beim zweiten Abfahrtstraining in St. Moritz die Bestzeit auf und löste so als dritter Athlet nach Hannes Reichelt und Max Franz sein Ticket für das Rennen am Samstag (12.00 Uhr).

Matthias Mayer wird das Quartett wohl komplettieren. Der Abfahrts-Olympiasieger lag im Training, das nach 24. Läufern aufgrund zähen Nebels für rund eineinhalb Stunden unterbrochen werden musste, hinter Kriechmayr und Beat Feuz (+ 1,30 Sekunden) auf Platz drei.

Der dritte im Quali-Bunde - der Tiroler Romed Baumann - wird am Samstag demnach wohl nur zuschauen. ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher wollte sich vorerst noch nicht auf den vierten Läufer festlegen und verwies auf den Trainerentscheid. „Ich kenne das Prozedere aus der Vergangenheit. Ich mache mir nicht allzu viel Hoffnungen, dass ich mit dabei bin“, gestand Baumann. (TT.com)