St. Moritz – Michaela Kirchgasser hat die zweite Medaille für den ÖSV bei den Alpinski-Weltmeisterschaften in St. Moritz geholt. Die Salzburgerin musste sich am Freitag in der Kombination nur den beiden Schweizerinnenn Wendy Holdener und Michelle Gisin geschlagen geben. Sofia Goggia (ITA) und Ilka Stuhec (SLO) schieden aus. Lara Gut trat nach einem Sturz im Einfahren mit Verdacht auf eine Verletzung nicht an.

Für die WM-Debütantinnen im österreichischen Team lief der Bewerb nicht nach Wunsch. Ricarda Haaser verbesserte sich nach einer verpatzten Abfahrt im Slalom immerhin noch auf den neunten Platz, Speed-Spezialistin Christine Scheyer belegte Rang 13. Rosina Schneeberger schied nach der ersten Slalom-Zwischenzeit aus. (APA)

Ergebnisse der Damen-WM-Kombination: