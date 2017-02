Sapporo – Österreichs Skispringer sind im ersten von zwei Weltcup-Bewerben am Schauplatz Sapporo mit einem Sextett vertreten. Neben den vorqualifizierten Stefan Kraft, Michael Hayböck und Manuel Fettner schafften auch Markus Schiffner, Stefan Huber und Clemens Aigner den Sprung in die 50 Springer umfassende Startliste. Zuschauen muss Philipp Aschenwald.

Klarer Sieger der Qualifikation war der Slowene Peter Prevc nach Markierung der Höchstweite von 138 m vor Vincent Descombes (FRA) und Jan Ziobro (POL). Der Bewerb am Samstag geht um 08.30 Uhr MEZ in Szene. Am Sonntag gibt es eine weitere Einzelkonkurrenz, ehe der Weltcup-Tross zur Olympia-Generalprobe nach Pyeongchang (zwei Einzel) weiterreist. Die Rückreise erfolgt dann eine Woche vor der ersten WM-Qualifikation in Lahti. (APA)