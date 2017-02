Hochfilzen – Die Tschechin Gabriela Koukalova ist am Freitag in Hochfilzen zu ihrem ersten Biathlon-WM-Einzeltitel gestürmt. Die Weltcup-Titelverteidigerin triumphierte bei strahlendem Sonnenschein vor der Deutschen Laura Dahlmeier (+ 4,0 Sek.). Dritte wurde die Französin Anais Chevalier (25,1). Lisa Theresa Hauser kam nicht über Platz 23 hinaus, im Gegensatz zu den Top sechs unterlief ihr ein Schießfehler.

Hauser nach Strafrunde chancenlos

Der Tirolerin fehlten vor 9.100 Fans nach der Strafrunde im Liegendanschlag und mittelmäßiger Laufleistung 1:16,9 Minuten auf die Siegerin. „Der Fehler darf bei mir im Sprint nicht passieren. Ich habe in der Spur nicht ganz den besten Tag erwischt, es war nicht so leicht zu laufen heute. Aber sonst bin ich ganz zufrieden“, sagte Hauser. Sie hoffe nun, sich in der Verfolgung am Sonntag noch verbessern zu können. „In der Verfolgung geht natürlich noch was nach vorne, wenn man gut schießt.“

Auch ÖSV-Cheftrainer Reinhard Gösweiner glaubt im Jagdrennen (10 km) mit viermaligem Schießen am Sonntag an einen Sprung nach vorne. „Ich bin auf alle Fälle zuversichtlich, sie kann sich nach vorne orientieren.“ Die drei anderen ÖSV-Läuferin hatten noch deutlich mehr Rückstand als die Lokalmatadorin. Dunja Zdouc (1 Strafrunde) belegte Rang 47. Katharina Innerhofer (2) ist als 60. gerade noch für die Verfolgung qualifiziert. Fabienne Hartweger (4) enttäuschte als 83. völlig.

Koukalova fehlerfrei und schnell

Fehlerfrei am Schießstand und auch noch pfeilschnell war hingegen Koukalova bei ihrem 17. Weltcupsieg unterwegs. „Es ist unglaublich. Ich habe bis zum Schluss nicht geglaubt, dass ich stark genug bin, um Laura noch zu schlagen“, meinte die Tschechin, die sich am Sonntag einen Splitter aus dem entzündeten Daumen entfernen lassen musste.

Die 27-Jährige ist seit dem Vorjahr mit dem Badmintonspieler Petr Koukal verheiratet. Unter ihrem Mädchennamen Soukalova hatte sie zuvor bereits WM-Silber 2015 über 15 km und zwei Mixedmedaillen erobert.

Dahlmeier, am Donnerstag mit Deutschland Mixed-Siegerin, verpasste ihre nächste WM-Goldene nur knapp. „Ich ärgere mich gar nicht, es war ein Top-Rennen von mir. Gabi war einfach ein bisschen besser als ich. Am Sonntag ist alles möglich“, sagte die 23-jährige Verfolgungs-Titelverteidigerin, die von Tausenden Landsleuten angefeuert worden war.

Nächster Dopingaufreger

Auch der zweite Wettkampftag wurde wieder von einer Dopingschlagzeile überschattet. Nach der Polizeirazzia im Quartier der Kasachen am Mittwochabend mit dem Fund von doping-verdächtigen Materialien war es diesmal die Suspendierung der Russin Jekaterina Glasyrina, die in den russischen Staatsdopingskandal verwickelt ist. Ihre kurzfristig nominierte Ersatzfrau Irina Uslugina belegte im Sprint als Beste ihres Teams Rang 15.