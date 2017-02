Aus St. Moritz: Roman Stelzl

St. Moritz – Vincent Kriechmayr lächelt. Matthias Mayer verzieht den Mund. Hannes Reichelt grübelt in den Zielhang hinein. Max Franz runzelt die Stirn. Die Frage nach der Liebe zur WM-Abfahrt von St. Moritz braucht keine Wort, es reichen die Gesichtsausdrücke jener vier Herren, die heute (12 Uhr, live ORF eins) Österreichs zwölfjährige WM-Medaillen-Durststrecke beenden wollen. Seit 2005 sind die einstigen Könige der Königsdisziplin ohne Edelmetall – den letzten Triumph gab es 2003, beide Male schlug Michael Walchhofer zu.

Und nun ist auch noch das Verhältnis zur Strecke zwiegespalten, drei von Wind und Nebel verblasene Trainingsläufe, die allesamt von der Maloja-Schlange angeknabbert wurden, tragen das Ihre dazu bei. „Die Schweizer sind hier ganz klar die Favoriten“, sagte Reichelt, ehe er gestern mit einem flauen Gefühl im Magen der Startnummernausgabe fernblieb. Kein gutes Omen. Die Ausgangslage ist mit zwei Weltcupsiegen im Vorfeld dennoch so gut wie seit 2011 nicht mehr. Auch das Wetter scheint heute trotz angesagter Windböen vielversprechender zu sein als die letzten Tage. Bleibt also nur die Frage: Wer aus dem Quartett schlägt zu?

Vincent Kriechmayr: Der WM-Debütant aus Oberösterreich muss fast an erster Stelle genannt werden. Denn alleine Rang fünf im ­Super-G würde die Favoritenrolle des 25-Jährigen rechtfertigen, auch wenn das Rennen als Österreichs schlechtestes Super-G-Ergebnis in die WM-Geschichte einging. Dazu legte Kriechmayr im zweiten Training mit einer Bestzeit nach, die allen die Kinnlade bis zum Boden hängen ließ. „Das war richtig gut. Ich weiß nicht, ob mir das noch einmal gelingt“, sagte Kriechmayr, der im Vorjahr bei der Generalrobe in St. Moritz beim Weltcup-Finale Neunter wurde. Und das als bester Österreicher. Die Strecke mit dem markanten freien Fall scheint dem „Vince“ aber zu liegen – deshalb trägt er viele österreichische Edelmetall-Hoffnungen.

Hannes Reichelt: Für den 36-jährigen Salzburger geht es weniger um den vakanten Titel als ältester Weltmeister (den verlor er im Super-G an Erik Guay/CAN) – vielmehr will der amtierende Abfahrts-Weltcupsieger (Garmisch Ende Jänner) seiner Favoritenrolle gerecht werden. Allzu gut sind die Aussichten aber nicht: Bei der Generalprobe im Vorjahr war Reichelt 13., im Training lag er meist zurück, das gestrige dritte auf verkürzter Strecke ließ er aus. Und dann kam die Übelkeit noch hinzu. „Dem Vincent liegt das hier herunter. Das ist wie bei mir in Beaver Creek oder Kitzbühel. Jeder hat so seine Strecke“, meinte der einzige Österreicher im Team, der auch schon 2003 bei der letzten St.-Moritz-WM im Kader stand.

Matthias Mayer: Als amtierender Abfahrts-Olympiasieger nur haarscharf die Quali zu schaffen, spricht Bände. Der Kärntner Saisonsieger (Super-G Kitzbühel), dessen bestes Abfahrtsresultat ein achter Rang ist, kommt mit der Strecke ebenfalls noch nicht wirklich zurecht. „Als ich die Zeit vom Vince im Training gesehen habe, war ich baff. Und ich dachte, es war ein guter Lauf“, meinte der 26-Jährige, der im zweiten Training Fünfter wurde.

Max Franz: Irgendwie ist beim Gröden-Premieren-Weltcupsieger der Wurm drinnen in St. Moritz. Die Trainingsläufe waren alle eher verhalten, bei Rang 13 im ­Super-G am Mittwoch waren viele Fehler dabei. Dennoch will der 27-jährige Kärntner nicht aufstecken. Vielmehr sieht er sich auf einem guten Weg. „Die Linie passt schon fast, ich mache mir keine Sorgen“, meinte Franz. Heute darf ruhig alles passen. Vom freien Fall bis zum Ziel.