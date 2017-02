Von Roman Stelzl

St. Moritz – Marcel Hirscher hat angesichts seiner Titel viele Spitz- und Beinamen, der als „Team-Papa“ wird Österreichs Ski-Star aber neu sein. Heute wird er diesen Titel vorübergehend aufgedrückt bekommen, denn mit 27 Jahren ist der Salzburger Österreichs ältester Starter im heutigen Teambewerb (12 Uhr, live TT.com-Ticker und ORF eins) bei der WM in St. Moritz.

Die Jugend hat das Sagen im Sechs-Athleten-Kader und soll die Mission „Team-Gold“ in trockene Tücher bringen. Michael Matt (23 Jahre alt) ist neben Hirscher der einzige Athlet mit WM-Erfahrung – für Katharina Truppe (21), Stephanie Brunner, Ricarda Haaser (beide 23) und Manuel Feller (24) ist es der erste WM-Einsatz. Im Schnitt kommt das Team damit auf ein Alter von 23,5 Jahre – beim Titelgewinn 2015 in Beaver Creek (USA) waren es mit 28,7 noch um über fünf (!) Jahre mehr.

Besonders groß ist die Vorfreude bei der Tuxerin Brunner. „Ich freue mich schon sehr auf meine erste WM. Ich bin gut drauf und kann es kaum erwarten“, hatte Östereichs Technik-Ass im Vorfeld verkündet. Für sie ist es eine perfekte Einstimmung, wird es bereits am Donnerstag im Riesentorlauf ernst bei der dieser WM.

Abgesehen von Parallelslalom-Experte Hirscher hat vor allem Feller Erfahrung mit dem Startprozedere. „Es taugt mir sehr, ich habe schon gute Leistungen gezeigt. Ich werde mein Bestes geben, damit wir eine Medaille holen“, meinte der Fieberbrunner. Für Feller sind die Schweizer in der Favoritenrolle („Die sind jetzt richtig beflügelt“), ebenso hat er Kanada und Schweden auf der Rechnung. Die Rennvorfreude schien fast so groß zu sein wie jene über die Ankunft in St. Moritz. Feller: „Jetzt bin ich endlich hier. Meine erste WM – ich habe schon lange darauf gewartet.“

Und damit auch alles reibungslos klappt, haben Matt, Feller und Co. nach dem Training in Innerkrems noch ein paar Einheiten auf der Reiteralm angehängt. Dort steht Österreichs Team ja eine eigene Startanlage zur Verfügung, um den Beginn der Rennen zu simulieren. Mit einem fitten Hirscher und einer angriffslustigen jungen Truppe soll es das richtige Rezept für den WM-Titel sein. Es wäre der bereits dritte in Folge.