Von Florian Madl und Sabine Hochschwarzer

St. Moritz, Innsbruck – Berühmte Oberperfer sind einige bekannt, etwa Kartograph Peter Anich oder Landvermesser Blasius Hueber. Dann wäre da noch Felix Kuen, der berühmte Bergsteiger. Und spätestens seit Sonntag zählt auch Stephanie Venier dazu, die 23-jährige Vizeweltmeisterin in der Abfahrt. Ganz hat sich die sympathische Speed-Dame an den Titel noch nicht gewöhnt. „Ich bin neben der Medaille aufgewacht. Es war ein besonderes Gefühl, kapiert habe ich es immer noch nicht ganz.“ Künftig muss die Medaille übrigens nicht mehr neben dem Polster liegen. „Sie bekommt einen Platz neben meinen Junioren-WM-Medaillen.“

Die Nacht war kurz, bevor sie gestern die Heimreise antrat. Und nur einiges von dem, was da zuletzt auf sie hereinprasselte, wurde ihr bewusst. „Es ist so, wie man es sich erträumt. Man glaubt gar nicht, was alles dahintersteckt“, sinniert Venier, deren größter Dank Papa und Mama gilt. Von ihr will sich die Silberne bekochen lassen („am liebsten Pizza“), am Mittwoch geht es weiter: „Nur weil ich Silber gewonnen habe, heißt das nicht, dass ich nicht mehr trainieren muss.“ Vorbei ist es mit dem Wirbel übrigens noch lange nicht: Die Gemeinde Oberperfuss empfängt die Vizeweltmeisterin am Donnerstag (19 Uhr, Parkplatz der Bergbahnen) offiziell.

Und was das Geschenk anbelangt, verrät Manuel Hujara von der Ski-Sektion des Sportvereins nicht allzu viel: „Es ist kein Straßenname, etwas zum Angreifen und hat was mit dem Skisport zu tun.“ Mehr wollte er nicht verraten. Die Begeisterung rund um Steffi Venier spiegelte sich gestern übrigens auch im Rahmen eines Kinderskirennens am Ranggerköpfl wider, wie Hujara zu berichten wusste.

„Ich habe sie oft beim Skifahren getroffen und schon einige Sachen wie Rennanzüge von ihr bekommen“, meint Alena (12) vom SV Oberperfuss. Das mache die Utensilien jetzt zusätzlich besonders, sie sei stolz.

Auch Celina (12) von Ski Tri Zirl ist von der neuen Vizeweltmeisterin begeistert. „Sie fährt voll auf die Tore zu und hat den Oberkörper weit nach vorne gerichtet“, lobt sie den Stil Veniers.

Ihr Vereinskollege Julian (14) fand die WM-Silbermedaille „lässig, das hat mir voll getaugt“. Erlebt habe er den Moment des Erfolgs seinerseits bei einem Rennen in Wattens. „Dort haben alle mitgefiebert.“

Nur einen Ärger hatte die Oberperferin in St. Moritz zu verdauen. Zu gerne hätte sie Tennis-Ass Roger Federer getroffen, gesteht sie. Dieses Glück hatte hingegen Beat Feuz, der sich in seinen Interviews vor dem Basler verneigte. Der Abfahrtsweltmeister, den die Liebe nach Oberperfuss brachte (Ex-Rennläuferin Kathrin Triendl), spielt gelegentlich beim örtlichen Klub in der Tennis-Meisterschaft. Mannschaftsführer Stefan Moll (37) weiß von den Spielen in der Bezirksliga 2 der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft zu berichten, in der mit Feuz der Klassenerhalt geschafft worden sei. Dessen Bilanz: 3:2 Einzelsiege, 1:4 im Doppel. Feuz sei eine sehr gute Verstärkung mit guter Kondition und gutem Händchen. „Es ist schwer, einen Punkt gegen Beat zu machen“, adelt Moll seinen Kollegen. Rollenverteilung beim Doppel gäbe es keine: „Am schönsten für mich ist, wenn er läuft – dann brauche ich nicht zu laufen“, meint Moll lachend. Nicht unüblich: dass die Gegner vor dem Spiel ein Foto mit ihm machen wollten. „Jedem taugt es, gegen ihn zu spielen.“

Was Feuz an seinem Hobby in Oberperfuss so schätze? „Dass wir keinen großen Wirbel um ihn machen“, meinte Moll. Von diesem Wirbel hatte der 30-jährige Abfahrtsweltmeister in St. Moritz genug. Zeit zum Abschalten gibt es bis zum Saisonende aber kaum. Erst danach kehrt Ruhe ein. Auch in Tirol.