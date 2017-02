Ski-WM 2017

Ski-WM live! Endstation Viertelfinale: ÖSV-Team ausgeschieden

Österreichs Ski-Asse schieden beim Teambewerb in St. Moritz bereits im Viertelfinale aus und gehen diesmal leer aus. Wer am Ende die Nase vorne hat, erfahrt ihr in unserem Live-Ticker.