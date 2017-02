Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Nachdem die Haie in den Matches vor der Länderspielpause nicht nur einmal den Start verschlafen hatten, verlangte der Innsbrucker Headcoach Rob Pallin am Dienstag höchste Konzentration vom Start weg. Und seine Mannen müssen genau hingehört haben. Am Valentinstag wirkten die Haie von Beginn an hellwach. Der Gegner aus Bozen hatte in den ersten Minuten quasi keine gefährliche Aktion — der HCI schon: Andrew Clark (2.), Hunter Bishop (3.) und Ondrej Sedivy (5.) fanden gute Möglichkeiten vor. Die Führung war aber Lubomir Stach vorbehalten. Der abgefälschte Schuss des Verteidigers war unhaltbar für Bozen-Goalie Jacob Wesley Smith (5.).

Erst ab der achten Minute kamen die Südtiroler besser ins Spiel, weil aber Haie-Schlussmann Andy Chiodo seinen Mann stand, blieb's vorerst bei der knappen Führung. Und nach einer überstandenen Unterzahl (fast wäre Tyler Spurgeon nach feinem Bishop-Zuspiel sogar ein Shorthander gelungen) hatten die Haie das Match auch schnell wieder im Griff. In der 17. Minute war Austin Smith auf und davon und hätte nach einer Attacke von Ryan Glenn eigentlich einen Penalty bekommen müssen. Tat er aber nicht. Und so gelang Bozen kurz vor Drittelende durch ebendiesen Glenn der schmeichelhafte Ausgleich.

Und mit dem Selbstbewusstsein, das so ein Erfolgserlebnis nun einmal mit sich bringt, starteten die Südtiroler in Abschnitt zwei. Der Lohn war das schnelle 1:2 durch Everson (22.). Einem dritten Bozner Treffer wurde dann zu Recht die Anerkennung verweigert.

Zum Glück für die Haie antwortete Bishop schnell mit dem 2:2 (24.). Es roch schon wieder nach Hockey-Rock'n'Roll in der Tiwag Arena. Flo Pedevilla lieferte sich dann in der 26. Minute ein kurzes, aber intensives Faust-Duell mit Bozens Oberdörfer. Die Funken sprühten am Eis, vom Tag der Liebe blieb nicht mehr viel übrig.

Die nächste Unterzahl überstanden die Haie souverän, um dann in Überzahl erneut jubeln zu dürfen: Wieder war es Bishop, der die Scheibe über die Linie drückte (32.).

Mit einer 3:2-Führung starteten die Haie also in den Schlussabschnitt. Und der begann mit einem vergebenen „Tausender" von Clark (41.). Der HCI blieb am Drücker, war klar die bessere Mannschaft — doch er vergab viele Chancen. Fast zu viele. Doch das sollte sich diesmal nicht rächen: Mit einem Empty-Net-Treffer machte „Man of the Match" Bishop den 4:2-Sieg perfekt. Die Haie feierten den dritten Heimsieg in der Platzierungsrunde. „Wir haben verdient gewonnen und eine solide Leistung geboten", freute sich Dreifach-Torschütze Bishop.

Ticketaktion: Der HC Innsbruck macht gemeinsame Sache mit dem FC Wacker. Mit jedem Matchticket vom nächsten Haie-Heimspiel gegen RB Salzburg (19.2.) erhält man 20 Prozent Ermäßigung auf eine Karte für das Tiroler Fußball-Derby zwischen dem FCW und der WSG Wattens. Die ersten 100 Fans, die mit ihrem HCI-Ticket in den Wackerladen kommen, erhalten eine Freikarte. Im Gegenzug bekommen die ersten 100 Wacker-Fans, die sich bereits ein Ticket für das Tiroler Derby gesichert haben, eine Freikarte für das Haie-Match gegen Salzburg.