20-km-Einzelbewerb Herren: 1. Lowell Bailey (USA) 48:07,4 Min. (0 Fehlschüsse=Strafminuten) - 2. Ondrej Moravec (CZE) +3,3 Sek. (0) - 3. Martin Fourcade (FRA) 21,2 (2) - 4. Erik Lesser (GER) 32,0 (1) - 5. Sergej Semenow (UKR) 38,6 (1) - 6. Michal Krcmar (CZE) 43,6 (0) - 7. Anton Schipulin (RUS) 43,9 (2) - 8. Johannes Thingnes Bö (NOR) 1:11,9 Min. (2) - 9. Lars Helge Birkeland (NOR) 1:14,3 (1) - 10. Benjamin Weger (SUI) 1:22,8 (1) - 11. Alexej Wolkow (RUS) 1:28,7 (1) - 12. Simon Eder (AUT) 1:31,6 (2). Weiter: 14. Julian Eberhard (AUT) 1:57,9 (3) - 15. Daniel Mesotitsch (AUT) 1:58,3 (1) - 26. Dominik Landertinger (AUT) 3:06,7 (3) Weltcup-Gesamtwertung nach 18 von 26 Rennen: 1. Fourcade 980 Punkte - 2. Schipulin 647 - 3. Simon Schempp (GER) 613 - 4. Johannes Thingnes Bö (NOR) 567 - 5. Arnd Peiffer (GER) 519 - 6. Ole Einar Björndalen (NOR) 508 - 7. Lesser 493 - 8. Eberhard 491. Weiter: 25. Landertinger 252 - 30. Eder 222 - 32. Mesotitsch 215. Weltcupwertung 20 km - Endstand nach 3 Bewerben: 1. Fourcade 162 - 2. Schipulin 126 - 3. Bailey 117. Weiter: 18. Eder 58 - 21. Eberhard 50 - 25. Mesotitsch 41