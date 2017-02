St. Moritz - Beim abschließenden WM-Slalom der Herren in St. Moritz zeichnet sich ein Riesenerfolg für Österreich ab. Nach Lauf eins gibt es durch Marcel Hirscher 0,43 Sek. vor Marco Schwarz und 0,48 vor Michael Matt eine Dreifachführung für den ÖSV. Manuel Feller (+0,67) ist trotz eines schweren Fehlers Siebenter, während Favorit Henrik Kristoffersen (0,65) als Sechster in die Entscheidung geht.

„Super, es hat sehr gut funktioniert und ist auch mannschaftlich mega, super super cool“, zeigte sich Hirscher hoch zufrieden. Der Salzburger, der zwei Tage davor den Riesentorlauf gewonnen hatte, könnte in St. Moritz der erste „Technik-Doppelweltmeister“ seit Alberto Tomba 1996 werden.

2013 hatte Hirscher in Schladming erstmals WM-Gold im Slalom geholt, vor zwei Jahren in Vail/Beaver Creek war er nach Halbzeit-Führung im Finale ausgeschieden. Schafft ein Österreicher am Sonntag Gold, gewinnt Österreich auch die Medaillen-Wertung der 44. Ski-WM. Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr.

So steht es aktuell beim WM-Slalom der Herren in St. Moritz: