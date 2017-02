Von Alex Gruber Innsbruck

Die „17“ war vor dem Anpfiff am Samstag eigentlich eine gute Zahl. Denn genauso viele Heimspiele hatten die Haie vor dem sechsten Saisonduell gegen Salzburg gewonnen. Im 53. Saison-Match und 27. Heimspiel stand die „17“ allerdings für einen Katastrophenstart: Denn genauso viele Sekunden lagen zwischen den ersten beiden Gegentreffern in der dritten Spielminute. Beim 0:1 sah Goalie Andy Chiodo schlecht aus, beim 0:2 war Schiechl völlig alleine. Es roch in den ersten zehn Minuten nach einem bitteren Abend. „Wir sind unberechenbar“, hatte HCI-Routinier Patti Mössmer aber vor Kurzem diktiert.

Die Wundertüte der Liga bestätigte diese Einschätzung wenig später. Nach einem Fehler von Bullen-Keeper Gracnar staubte Andrew Clark zum Anschlusstreffer (1:2/14.) ab, knapp zwei Minuten darauf glich Ondrej Sedivy nach Clark-Vorlage aus. Und weil aller guten Dinge drei sind, fixierte Clark nach Sedivy-Solo im ersten Drittel sogar noch das 3:2. Das Match war phasenweise zerfahren, phasenweise aber auch etwas für Ästheten. Das 4:2 fiel in diese Kategorie: Kapitän Tyler Spurgeon spielte in Unterzahl Daniel Mitterdorfer frei und der Verteidiger schlenzte die Scheibe im Stile eines Vollstreckers hoch ins Kreuzeck. Damit war auch der Arbeitstag von Gracnar beendet, Starkbaum beerbte ihn in Minute 27 im Kasten der Mozartstädter, die nur wenig später durch Hochkofler verkürzten.

Beim nächsten HCI-Treffer schwang Topscorer John Lammers in unnachahmlicher Manier als Vorbereiter wieder den Taktstock und Spurgeon netzte trocken zum 5:3 ein. Im Schlussdrittel kamen die Haie aber ähnlich schwach aus der Kabine wie im ersten Drittel. Und es dauerte mit einem Bullen-Doppelschlag in Minute 43 genau 38 Sekunden bis es 5:5 stand, Trattnig markierte etwas später sogar das 5:6, Chiodo sah wieder nicht gut aus. In der Offensive spielte es danach wieder Rock‘n‘Roll: Nach einem Sedivy-Antritt schob sich Salzburg-Keeper Starkbaum die Scheibe selbst über die Linie und danach tanzte Schnauzbart Austin Smith mit feiner Klinge am Weg zum 7:6 alle aus.

Der Wahnsinn nahm mit dem dritten Salzburger Doppelschlag und einem Treffer ins leere Haie-Tor im Finish aber den verkehrten Lauf. Ein 7:9 leuchtete von der Anzeigetafel. Und nach 16 Toren raschelte es in der Haie-Kabine. Platz vier ist endgültig weg und so wird das Play-off-Viertelfinale (Start am Sonntag in der Fremde) mit schwacher Auswärtsstatistik vermutlich ein kurzes Vergnügen. In der Quali-Runde sicherte sich Dornbirn mit einem 4:2-Sieg gegen Znojmo in der letzten Runde ein direktes Endspiel gegen Graz. Znojmo muss gegen Laibach siegen.