Die Europacup-Rennen am Tag nach Abschluss der Weltmeisterschaften von St. Moritz haben österreichische Siege gebracht. Den Super-G der Herren im Sarntal (Südtirol) gewann der 25-jährige Kärntner Christian Walder. Die Kombination der Damen in Crans Montana gewann die 23-jährige Tirolerin Rosina Schneeberger.

In beiden Konkurrenzen ging durch Johannes Kröll (+0,21 Sekunden) bzw. Nadine Fest (0,69) auch Platz drei an Rot-Weiß-Rot. Dazwischen reihten sich der Schweizer Gian Luca Barandun (0,16) bzw. die Italienerin Federica Sosio (0,46) ein. Die Europacup-Gesamtwertung in der Kombination gewann Fest vor Schneeberger, in der Super-G-Wertung der Herren ist der Tiroler Niklas Köck ein Rennen vor Schluss 20 Punkte zurück Zweiter. (APA)