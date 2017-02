St. Louis – Die Florida Panthers haben am Montag bei den St. Louis Blues ihren fünften NHL-Sieg in Serie eingefahren - allesamt auswärts. Vincent Trocheck traf 4,6 Sekunden vor Schluss zum entscheidenden 2:1. Es war das 21. Saisontor des US-Amerikaners. Die Panthers landeten ihren achten Sieg in den vergangenen neun Spielen. Als Dritter der Atlantic Division befinden sie sich mitten im Play-off-Kampf. (APA/Reuters)

NHL-Ergebnisse vom Montag: St. Louis Blues - Florida Panthers 1:2, Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 3:2