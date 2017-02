Viel geschlafen letzte Nacht, Herr Feller?

Manuel Feller: Das hat schon gepasst. Ich bin gestern nach dem Slalom bald von St. Moritz nach Innsbruck gefahren, habe mich dort mit ein paar Freunden getroffen zum Feiern. Wir waren viel unterwegs, zwischendurch auch im Casino. Und so um zwei, drei Uhr war ich dann zu Hause.

Und die Medaille?

Feller: Auf die hat meine Freundin (Sarah, Anm.) aufgepasst. Jetzt gerade liegt die Medaille auf dem Küchentisch. Aber sie bekommt sicher einen würdigen Platz.

Wie viel Zeit brauchen Sie, um zu realisieren, was am Sonntag in St. Moritz geschehen ist?

Feller: Ganz realisiert habe ich das nicht, das braucht sicher seine Zeit. Im Moment ist alles noch so unglaublich. Als ich heute am Morgen aufgewacht bin, habe ich mir zuerst gedacht: Ist das wirklich alles so passiert?

Passiert ist im Vorfeld ja auch viel: Am Samstagabend lagen Sie mit Rückenschmerzen im Bett, im Team war Alarmstufe Rot. Besonderer Dank galt da den ÖSV-Ärzten und -Physiotherapeuten – und Ihrem Kondi-Trainer und Physiotherapeuten Gernot Schweizer ... Feller: Gernot hat mir gesagt, dass ich mich gleich melden soll, wenn es Probleme gibt. Und als ich am Samstag die Schmerzen bekommen habe, ist er um Mitternacht in Salzburg ins Auto gesprungen und war etwa um 6 Uhr Früh am Sonntag bei mir. Danach hatten wir noch etwa anderthalb Stunden Zeit zur Behandlung, die Besichtigung ist um 7.50 Uhr losgegangen. Er hat mir viel geholfen.

Dann wird Gernot Schweizer auch einer der ersten Gratulanten gewesen sein?

Feller: Nein, er ist schon vor dem zweiten Durchgang (13 Uhr, Anm.) wieder zurück nach Salzburg gefahren. Er hat mich davor auf den Lauf vorbereitet und musste dann wieder zurück. Insgesamt war er 36 Stunden ohne Schlaf auf den Beinen.

Sie arbeiten schon seit Ihrem Bandscheibenvorfall Ende 2014 mit ihm zusammen. Wie wichtig ist Gernot Schweizer für Sie?

Feller: Gernot ist mehr Trainer als Physiotherapeut. Er macht keine klassische Therapie, sondern zeigt mir Übungen, wie ich mich verbessern kann. Wir haben viel an den Schwachstellen in der Muskulatur gearbeitet.

Eine andere Schwachstelle war bei Ihnen die Konstanz. Österreichs Herren-Chef meinte, in St. Moritz hätten Sie im Slalom die nötige Ruhe gezeigt. Wie beurteilen Sie Ihre Leistung?

Feller: Es hat einfach alles zusammengepasst. Nach Lauf eins war das Podest nicht weit weg, Blacky (Marco Schwarz, Anm.) und Michi (Matt, Anm.) hatten es da sicher schwieriger. Ich konnte im Finale Vollgas geben und riskieren. Und ich wusste ja: Wenn mir zwei Läufe aufgehen, dann bin ich schnell.

Im Weltcup hat es noch nicht zum Podest gereicht. Glauben Sie, dass die Erwartungshaltung von außen nun steigt?

Feller: Das ist mir ziemlich egal. Ich muss sowieso auf mich selbst schauen. Aber für das Selbstvertrauen war das sicher gut.

Am Samstag (18 Uhr) werden Sie in Ihrer Heimatgemeinde Fieberbrunn empfangen. Wie sehen die nächsten Tage aus?

Feller: Ich habe schon vor St. Moritz beschlossen, dass ich nach der WM eine Woche Ski-Pause mache. Ich fahre davor wieder zum Kondi-Training nach Salzburg. Und nach der Pause beginnt ja die Vorbereitung für die Rennen in Kranjska Gora Anfang März.

Das Gespräch führte Roman Stelzl