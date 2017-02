Sie haben die Olympia-Generalprobe in Pyeongchang (Südkorea) vor der WM ausgelassen. Warum?

Daniela Iraschko-Stolz: Weil wir lieber in Seefeld trainieren wollten. Die Schanze ist der in Lahti ähnlich, das ist sicher ein Vorteil gegenüber den anderen.

Wie empfinden Sie die Schanze in Lahti denn?

Iraschko-Stolz: Es ist eine ganz moderne Schanze, jedoch mit einer Flugkurve, die ihre Tücken hat.

Und wie liegen Ihnen diese Tücken?

Iraschko-Stolz: Ich bin in der Vergangenheit nicht ganz damit zurechtgekommen. Aber wenn ich das umsetze, woran ich zuletzt gearbeitet habe, kann ich um eine Medaille mitkämpfen. Das habe ich drauf. Zuletzt habe ich mir bewiesen, dass ich wieder vorne mitspringen kann. Das ist relativ schnell gegangen. Und das taugt mir. Aber es war viel Arbeit, auch vom Kopf her.

Woran haben Sie zuletzt gearbeitet?

Iraschko-Stolz: Ich musste viele Übungen machen, um wieder eine richtige Vorstellung vom Sprung zu haben. Das Ziel war, mehr über die Knie zu springen. Ich hatte nur ein bisschen einen falschen Ansatz im Kopf. Jetzt fahre ich mit ein bisschen Reserven an, so kann ich beim Sprung mehr Gas geben. Aber man muss dafür extrem sauber springen, um mit weniger Anlauf auf eine gute Weite zu kommen. Entweder du kannst das – oder du gewinnst nicht mehr. Skispringen bei den Damen ist jetzt hochprofessionell. Um vorne dabei zu sein, musst du in jedem Bereich auf Zack sein. Weil es eine junge Sportart ist, steigt das Niveau viel schneller. Der Anlauf wird von Jahr zu Jahr kürzer. Es geht immer mehr ans Limit und da muss man mithalten. Und Sara Takanashi hat ein Material, das zu ihrem Sprung passt. Ich hatte im Sommer einfach weniger Zeit zu testen, um etwas herauszufinden.

Ist das Material das große Erfolgsgeheimnis der Weltcup-Führenden aus Japan?

Iraschko-Stolz: Sara ist sicher ein Ausnahmetalent. Zudem wird Damen-Skispringen in Japan richtig unterstützt. Auch, weil Sara so gut ist. Sie ist in Japan eine Heldin, um sie gibt es einen Hype.

Was haben Japanerinnen für eine Springer-Kultur?

Iraschko-Stolz: Ihr Beruf ist Sportler, da gibt es absolut kein Privatleben. Das würde ich keinem empfehlen. 24 Stunden am Tag geht’s bei ihr nur ums Skispringen. Ich glaube, das schaffst du als Europäer gar nicht. Wir müssen auch mal abschalten. Sara hat auch ein eigenes Betreuerteam und testet im Jahr 30 Paar Ski. Die Entwicklung, dass das Material eine Spur entscheidender ist, ist erst heuer gekommen. Wir haben ein Top-Material, aber wir können es noch eine Spur verfeinern. Ich denke, da haben wir ein bisschen zu wenig getan. Aus diesen Fehlern müssen wir lernen! Aber ich hätte ohnehin nicht testen können, ich war ja verletzt.

Der vergangene Sommer war wie verhext für Sie. Iraschko-Stolz: Ja, ich habe mich gleich bei der ersten Trainingseinheit verletzt und wurde operiert. Und nach zwei Monaten, bei meiner Wiederkehr auf die Schanze, habe ich mich gleich wieder verletzt. Und beim nächsten Versuch bin ich gleich zu weit gehüpft – dann war ich wieder verletzt. Ich habe den ganzen Sommer über 20 Sprünge gemacht. Das habe ich vor vier Wochen in der Ramsau in zwei Trainingstagen zusammengebracht.

Haben Sie in dieser Zeit nie daran gedacht aufzuhören? Iraschko-Stolz: Natürlich habe ich im Sommer öfter darüber nachgedacht, ob es mir das noch wert ist. Aber ich habe mich so geärgert, als ich nicht Skispringen konnte. Es ist immer noch mein Traumberuf. Deswegen habe ich gesagt: Ich probiere es noch einmal. Ich weiß, ich muss ein bisschen anders trainieren, behutsam mit mir umgehen. Und wenn es nicht gleich läuft, habe ich nicht die Möglichkeiten wie als 15-Jährige. Wenn ich an zwei Tagen 25 Sprünge absolviere – und wenn es nur Simulationen vom Boden sind –, dann hält mein Knie das nicht aus, dann brauche ich eine Behandlung beim Arzt. Das ist wie bei einem alten Auto, das öfter einen Service braucht. Danach kann ich gut an den Start gehen. Gesund ist das sicher nicht. Und ich muss mir die Frage stellen, wie lange das noch geht.

Wie lange wird das sein?

Iraschko-Stolz: Wenn ich nicht mehr gut bin oder wenn ich weiß: Ich komme nicht mehr an die Weltspitze heran, dann wird mir die Motivation verlorengehen. Dann macht es mir sicher nicht mehr den Spaß, den es mir jetzt bei dieser WM macht.

Das Gespräch führte Susann Frank