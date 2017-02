Sarntal – Johannes Kröll hat sich am Donnerstag als zweiter ÖSV-Speedspezialist nach Niklas Köck im Super-G einen Fixplatz für die Weltcup-Saison 2017/18 gesichert. Der 25-jährige Steirer gewann die letzte Abfahrt beim Saisonfinale in Sarntal und schloss die Endwertung in der Königsdisziplin damit auf Platz zwei ab. Die ersten drei erhalten fixe Startplätze für den kommenden Weltcup-Winter.

ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher fieberte am Rande des Weltcup-Trainings in Kvitfjell via Liveticker mit. Als der Abfahrts-Fixplatz von Kröll feststand, war die Freude beim 52-jährigen Tiroler groß. (APA)

Donnerstag-Ergebnisse vom alpinen Ski-Europacup-Finale in Sarntal - Männer, Abfahrt: 1. Johannes Kröll (AUT) 1:08,76 Minuten - 2. Stefan Rogentin (SUI) 0,24 zurück - 3. Daniel Hemetsberger (AUT) 0,32.

Europacup-Endstand Abfahrt (nach 7 Rennen): 1. Gilles Roulin (SUI) 445 - 2. Kröll 312 - 3. Manuel Schmid (GER) 294